暗夜惡火奪命！嘉義縣中埔6旬男子逃生不及身亡

嘉義縣中埔鄉義仁村住宅火警釀1死。（圖由嘉義縣消防局提供）

2025/03/15 11:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉義仁村今天凌晨0時許發生住宅火警，因為是木造平房，火勢延燒迅速，消防人員據報到場已全面燃燒，經布水線控制火勢後進屋搜尋，發現獨居的6旬廖姓男子陳屍臥室，已明顯死亡未送醫，起火原因由相關單位調查釐清中。

嘉義縣消防局勤務指揮中心今天凌晨0時許接獲通報，指中埔鄉義仁村發生住宅火警，立即派遣竹崎等分隊前往，消防人員抵達，回報現場為木造平房，已經全面燃燒，立即布水線灌救，撲滅火勢後，進入屋內搜尋，在左側臥室內發現65歲的廖姓男子仰躺在床上，已明顯死亡，未送醫，全案後續交由消防局火調科及員警處理。

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據廖男親友表示，死者近來常會無故擾亂，致原本同住在平房右側的兄長不勝其擾，另在周邊搭建平房居住，凌晨起火時，火勢疑似是從平房左側死者居住的房間竄出，不過真正起火原因仍需由火調人員調查釐清。

嘉義縣中埔鄉義仁村發生住宅火警。（圖由嘉義縣消防局提供）

嘉義縣中埔鄉義仁村住宅火警，火勢猛烈。（圖由嘉義縣消防局提供）

嘉義縣中埔鄉義仁村住宅火警，消防人員搶救中。（圖由嘉義縣消防局提供）

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