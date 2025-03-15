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    台北賞櫻團遊覽車梨山拋錨 警上演神救援

    台北賞櫻遊覽車在梨山拋錨。（圖由警方提供）

    台北賞櫻遊覽車在梨山拋錨。（圖由警方提供）

    2025/03/15 11:27

    〔記者張軒哲／台中報導〕大梨山地區櫻花進入尾聲，35名台北市賞櫻客搭乘遊覽車前天下午返程，行經和平區台七甲線69公里處時，遊覽車故障無法行駛，全車旅客受困山區。和平分局梨山分駐所員警剛好巡邏經過發現異狀，調派4部9人座廂型車前來，將旅客及行李分車接送下山，將所有遊客安全送回台北，成功神救援化解危機。

    據了解，賞櫻團前天清晨從台北市大同區出發，前往福壽山農場千櫻園賞櫻，沒想到下午3時許遊覽車回程時發生故障，受困於偏遠山路。梨山分駐所副所長張顯宗與警員楊昭勇巡邏經過，見到遊覽車旁聚集許多旅客，便主動上前關心。司機因人生地不熟，無法聯繫到大客車修理廠與接駁車，滿車旅客心慌之際，看到警察出現，才逐漸安心。

    考量梨山地區無修理大客車修理廠，且旅客歸心似箭，員警立即幫忙聯繫當地能提供接駁服務的車輛，展開超級救援任務。經多方聯繫，最終由所長李濟民協調調派4部9人座廂型車將旅客分車接送下山，於下午4時25分順利將所有遊客安全送下山。

    和平警分局長施永昭表示，近日已發生多起車輛於高山地區事故及故障，前往高山地區旅遊前應檢查車輛狀況，並隨時關注道路情況，以確保行程安全。

    台北賞櫻客與和平警方開心合照。（圖由警方提供）

    台北賞櫻客與和平警方開心合照。（圖由警方提供）

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