打擊違法傾倒 雲縣警局自費2800萬推動AI智慧辨識移動車牌

雲林縣檢警聯合縣府，近年破獲多起違法傾倒廢棄物的犯罪集團。（圖由雲林縣警察局提供）

2025/03/15 11:21

〔記者李文德／雲林報導〕為遏阻違法廢棄物傾倒，造成國土危害，雲林縣政府前年與檢警單位共同成立「違法土方監督小組」，已成功破獲22團違法集團，查扣市值逾億元證物。為更有效、精準打擊違法傾倒行為。雲林縣警局今年自費2800萬元推動「AI智慧警政」以人工智慧影響辨識移動車牌，預計年底前全數裝設完畢。

近年來檢警單位查獲多起外縣市到雲林將營建、事業廢棄物傾倒在鄉村農地、魚塭，雲林縣府連同警察局成立監督小組，配合雲林地檢署查緝。去年6月間，警方接獲民眾檢舉在麥寮鄉新吉段，50歲許姓兄弟假借農地須整地興建豬舍、雞舍等理由，回填營建廢棄物，陳姓村長更負責仲介，雲林地檢署檢察官莊珂惠指揮，檢警獲報後展開調查，經3個月偵查後，帶回涉案7嫌，查扣挖土機3台，目前仍在偵辦中。

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警方指出，2023年起已成功偵破22團傾倒廢棄物犯罪集團，逮捕涉案犯嫌334人，查扣相關犯案工具合計市值超過1.5億元。

局長李建民表示，為有效遏阻犯罪再度發生，今年編列2800多萬元設置「AI智慧警政」，將在全縣35處獨立運作所、13所聯合執勤所建置，在每一輛巡邏車、偵防車、機車上建置AI系統，透過人工智慧影響，辨識移動車輛車牌，即時掌握曾經涉案傾倒廢棄物的車輛，初步估計共96輛汽機車將設置。

李建民表示，此系統預計年底前全數設置完畢，犯嫌車輛一旦進入縣內或偵測到異常車斗、超載等，都會即時線上通報警力，快速打擊及攔查。另呼籲民眾一旦發現有違法傾倒廢棄物行為，可撥打環保局24小時專線0800-556-003或警方110報案專線。

雲林縣檢警聯合縣府，近年破獲多起違法傾倒廢棄物的犯罪集團。（圖由雲林縣警察局提供）

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