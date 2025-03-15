花5萬買布偶幼貓養不到2個月病死 貓舍被「查水表」但認定無問題

陳姓女子從合法貓舍買幼貓，養不到兩個月就死掉，她怪罪貓舍賣病貓，但因無法證明貓舍有錯，被法官判敗訴。示意圖，非當事貓咪。（資料照）

2025/03/15 10:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女子花了5萬元買了一隻布偶幼貓，但從貓舍帶回家不到一個禮拜就開始跑醫院，醫療費花了6萬多元還是救不回來，陳女要求貓舍賠錢，貓舍拒賠後竟被動保處「查水表」，但經過稽查後認定貓舍「環境乾淨，15隻貓均健康」，陳女提告求償12萬餘元，法官認定貓舍無責判敗訴。

判決指出，去年5月12日，陳姓女子花了5萬元向合法貓舍購買了一隻布偶幼貓「小胖虎」，「小胖虎」回家不到一個禮拜，就因胃脹氣、感冒及肺炎送醫就診，同年月29日再因肺炎送醫，7月2日被測出罹患貓冠狀病毒，7月4、5日送醫仍無起色，7月6日送醫急救不治死亡。

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陳女認為，貓舍隱暪「小胖虎」罹患先天性免疫系統疾病及腎臟疾病，提告要求貓舍返還5萬元及6萬6530元、喪葬費用5500元。高雄地方法院高雄簡易庭審理時，貓舍拿出寵物檢驗證明單，指陳女帶「小胖虎」回家前，有請經獸醫師作健康檢查，確認「小胖虎」整體外觀、皮毛、口腔、眼睛、耳鼻無明顯異常，精神狀態良好，體溫正常才交貓；且「小胖虎」過世後，貓舍就被人檢舉「查水表」，但動保處人員稽查後認定貓舍「環境乾淨，15隻貓均健康」。

法官檢視雙方提供的事證，認定「小胖虎」在買賣交易時，並無明顯身體不適，而陳女僅拿出就醫證明，無法判斷「小胖虎」是因原本體質不良病死，或因購買後照顧不週而病死，因此認定貓舍無責，駁回陳女之訴，可上訴。

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