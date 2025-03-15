台中「大掃黑」抓138人 查扣犯罪工具乩童法器「狼牙棒」

中市警局掃蕩黑道與黑槍，共拘捕20人，查扣槍械39把。（警方提供）

2025/03/15 10:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局執行警政署於今年2月24日至3月7日辦理的「全國同步掃黑、肅槍行動專案」，共查獲暴力集團等犯罪組織成員16件118人、黑槍（違反槍砲彈藥刀械管制條例）18件20人（以上合計138人），另有詐欺案6件，查扣各式槍枝39把與不法利益748萬餘元，其中，還查扣乩童常用的法器「狼牙棒」。

中市警局刑事警察大隊強調，部分刑案正由檢警擴大或向上溯源偵辦中，上述嫌疑人各依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由等罪名，移送台中地方檢察署偵辦中。

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中市警局刑事警察大隊指出，竹聯幫仁堂明仁會成員，自稱是「三峽小霸王」的胡姓男子（住新北市），去年10月17日與女友到台中市夜宿汽車旅館，18日下午退房後，被相識的何姓男子連開兩槍，胡男忍痛淌血開車3小時，北上至新北市板橋區的醫院求診，何男也攜帶槍彈北上至新店警分局投案，台中警方將何男押解回台中偵訊，台中地檢署依殺人未遂罪聲請羈押獲准。

中市警方針對此案，擴大偵查台中市相關的黑道份子，查獲包括竹聯幫黑道份子在內上百名嫌犯，其中，這些黑幫份子還涉及詐欺集團黑吃黑強搶贓款、鐵鍊綑綁強迫取財、地下匯兌強盜案等，查扣的作案工具包含乩童常用的法器「狼牙棒」、武士刀等，部分嫌犯甚至擁槍自重，嚴重危害社會安全。

上述刑案中，還有一件檢警正擴大偵辦的詐欺集團黑吃黑案，主嫌見車手取得詐欺贓款後，竟指示「監控手」向車手恐嚇取財，得手後逃逸，警方已經逮捕主嫌等7人到案，目前持續偵辦。

另外，台中警方也破獲一個暴力犯罪集團，用鐵鍊綑綁想要脫離組織的被害人，進而恐嚇取財，還把被害人用刀刺傷大腿後丟包，檢警共拘提4人偵辦中。

警方查扣黑道份子各種武器中，還有一把乩童常用的法器「狼牙棒」。（警方提供）

台中警方這波掃蕩黑幫與黑槍行動，共拘提犯罪組織成員118人、持有黑槍20人，共計138人。（警方提供）

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