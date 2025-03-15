警大與桃市警察、消防等單位簽署合作備忘錄 共推無人機研發

中央警察大學校長楊源明（中）與桃園市政府警察局、消防局等單位簽署合作備忘錄，將共同推動無人機的教學研究與實務發展。（警大提供）

2025/03/15 10:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局與消防局、新北市政府警察局、海洋委員會海巡署教育訓練測考中心等單位，14日與中央警察大學簽署合作備忘錄，將共同推動無人機的教學研究與實務發展，警大校長楊源明說，未來將持續精進無人機技術在科技偵查、消防救災與海岸巡防等領域的應用，打造更安全的智慧科技守護網。

楊源明說，因應無人機技術發展迅速，警大今年已建置「無人機模擬教室」，提供虛擬、實體教學來培訓無人機飛手，盼培養優質的科技執法幹部，未來可以投入治安、消防與海巡等領域，以確保執法、救災機關能持續擁有優質人才。

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警大與各單位簽署合作備忘錄後，將針對各單位性質，進行學術與實務合作，例如針對海洋委員會海巡署教育訓練測考中心，警大將提升海域救難與巡防實務合作；新北市政府警察局與桃園市政府警察局部分，警大將協助回饋智慧執法科技的實務應用成果；至於警大與桃園市政府消防局的合作，則將充實消防救災與幹部指揮決策的能力，開發更完善的無人機救災策略與技術。

中央警察大學展示無人機研發成果。（警大提供）

中央警察大學展示無人機研發成果。（警大提供）

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