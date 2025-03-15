金山警遭噴辣椒水忍痛抓女通緝犯 隔一週逮到她毒蟲伴侶

新北市金山警分局警員潘軒碩（右2）一週逮2名女通緝犯，接受新北市警察局陳錦坤副局長（左2）表揚。（記者林嘉東翻攝）

2025/03/15 09:17

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山警分局警員潘軒碩上週逮捕于姓女通緝犯時，遭于女持辣椒水攻擊，潘員強忍眼睛疼痛，奮不顧身壓制企圖逃跑的于女，與支援警力合力逮捕她，事隔一週，他在于女住處大樓，再逮于女的伴侶林女，這回林女乖乖配合交出毒品。警訊後，將她依違反毒品危害防制條例送辦。

新北市金山警分局金山派出所警員潘軒碩本月4日巡邏至金山區中山路時，見1名女子在超商前徘徊可疑，上前盤查遭拒，潘員遂利用手機拍攝該名女子的臉部，傳回給分局偵查隊利用人臉辨識系統查出，該名于姓女子竟有詐欺、毒品、竊盜等多項通緝，隨即拿出手銬欲上前逮捕。

請繼續往下閱讀...

潘員在逮捕于女過程中，于女不僅拒捕，還持隨身攜帶的辣椒水攻擊潘員，致潘員眼睛與臉部受到灼傷，潘員強忍眼睛刺痛及呼吸困難，追捕企圖逃跑的于女，奮力飛撲壓制于女後通報支援，待支援警力到場完成上銬逮捕，才至附近店家用水清洗雙眼，降低疼痛。

潘員昨天在于女住處附近巡邏時，發現1名女子形跡可疑，上前盤查發現竟是名毒品通緝犯，還是于女的伴侶，還好林女配合逮捕，並主動交出身上海洛因毒品及安非他命。警方訊後後，將林女解送至基隆地檢署。

分局長沈明義表示，潘軒碩靠著敏銳的觀察力以及對警察工作的熱忱，連續2週查獲通緝犯，更緝獲一、二級毒品，著實不易；金山警分局對潘員傑出的表現予以肯定，並鼓勵同仁以此為楷模，持續維護社會治安，保障市民安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新北市金山警分局警員潘軒碩上周逮捕于姓女通緝犯，昨在于女住處大樓附近，再逮于女的伴侶林女。警訊後，將她依違反毒品防制條例送辦。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法