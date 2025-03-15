台中測速照相地雷區 五大超速路段排行曝光

台灣大道4段2088號前、有16年歷史的「桿王」測速照相，去年取締違規9453件。（市府提供）

2025/03/15 08:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國因車禍事故居高不下，各縣市設置固定式測速照相桿，台中市設置146座，根據市警局交通大隊統計，設置測速照相桿最多的前五大路段，分別為在台74線快速道路共8處；其次是台灣大道、中清路、向上路、環中路等各6處，提醒用路人留意，減速行駛。

市警局交大統計，該五大路段的固定測速照相桿，取締超速違規件數前5名，主要在台灣大道4段2088號前有近萬件，其餘分別在74線快速道路的潭子、南屯、太平及西屯區路段，去年取締超速件數為5千到2千多件，總數共2萬2806件，以超速最低1200元罰鍰計算，去年為市庫進帳至少2700多萬。

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該五大路段的固定測速照相桿，取締超速違規件數前5名：

（一）西屯區台灣大道4段2088號前:9453件。

（二）潭子區台74線快速道路19.4K（往烏日方向）:5620件。

（三）南屯區台74線快速道路4.8K（南北雙向）:3212件。

（四）太平區台74線快速道路27.5K （往大里方向）: 2311件。

（五）西屯區台74線快速道路12.7K（往烏日方向）: 2210件。

市警局表示，全市設有固定式測速照相146座，數量居全國第2，僅次於新北市的201座，第3至6名分別為桃園市（116座）、高雄市（112座）、台北市（91座）台南市（50座），另設有68套科技執法，針對全市百大或是分局十大易肇事路口、路段設置，以有效減少交通事故，每月進行統計，下降至一定數量就會調整、遷移。

依照《道路交通管理處罰條例》第40條規定，超速駕駛可處1200元至2400元罰鍰。

市警局交大提醒，超速帶來的風險包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及剎車距離變長、事故嚴重性也會增加，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。

台74線快速道路為中市測速照相設備數量及取締件數前5大路段。（市府提供）

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