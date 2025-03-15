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    女製片強抱襲臀！男演員淚喊「入行以來最後悔的一次」

    女製片人趁拍片空檔撲向男演員強抱、強摸背腰臀，還朝脖子吹氣。（情境照）

    女製片人趁拍片空檔撲向男演員強抱、強摸背腰臀，還朝脖子吹氣。（情境照）

    2025/03/15 07:38

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕駱姓女製片人在新竹縣某露營區出資拍片，竟趁拍片空檔撲向男演員強抱、強摸背腰臀，還朝脖子吹氣，事後駱女雖矢口否認，但新竹地院發現男演員受辱1個小時後，隨即發布限時動態稱「入行以來最後悔的一次（哭臉）」、「一直被吃豆腐有夠噁心不舒服」，認定駱女確有犯案，依性騷擾罪判刑4月。

    法官調查，駱女邀約陳男於111年11月11日晚間11點多，參與在新竹縣某露營區內由其所籌拍影片，於當日拍攝中途空檔時間，竟趁陳男未能防備且不及抗拒之際，趁機徒手環抱住陳男，且順手觸摸背部、腰部及臀部等隱私部位，並朝脖子吹氣。事後陳男不甘受辱，乃報警循線查獲上情。

    駱女矢口否認性騷擾犯行，陳男說拍攝之前駱女就已經有喝酒了，二人出鏡有一段距離、約10至20米之後，她就撲到身上抱住他，從背摸到腰再摸到臀部，嘴巴直接貼到脖子上吹氣，基於駱女是出錢出資拍攝的人，且當時他資歷也比較淺，也不知道她的背景怎樣，不敢亂得罪，所以他當下其實是忍下來。

    當天有參與拍攝的證人說，看到他們結束拍攝，要離開帳棚再去別的地方拍攝時，駱女拉著陳男，並且從後面抱住他，陳男掙脫後就往前走了。

    案發後陳男隨即於隔天凌晨1點多發布限時動態稱：「入行以來最後悔的一次（哭臉）」、「嗯......真的沒有這麼悶過莫名其妙的人事物」，「一直被吃豆腐有夠噁心不舒服」。

    法官審酌駱女為逞一己私慾，乘告訴人不及抗拒之際而為性騷擾行為，絲毫不尊重他人身體自主權，造成告訴人心理不安全感，所為實屬不該，且其否認犯行，且尚未與告訴人和解賠償損害，犯罪所生危害尚未填補，最後依性騷擾罪判刑4月。

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