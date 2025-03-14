赴泰國被擄淪詐騙園區豬仔 「小翁立友」歷劫歸來回台了

商演歌手「小翁立友」陳康岳去年去泰國被虜，囚禁在詐騙園區，獲釋今天搭機回台。（記者朱沛雄攝）

2025/03/14 20:23

〔記者許國楨／台中報導〕有「小翁立友」之稱的台中市39歲商演歌手陳康岳去年9月初到泰國洽談生意，離奇失聯，被囚禁在泰緬邊界詐騙園區，在親友奔走求助下終於獲救，今天（14日）搭機返回台灣，結束長達192天的惡夢。

陳康岳去年9月到泰國洽談兒童玩具四驅車零件生意，受友人委託購買黃金佛牌。他在曼谷與對方接觸後，一上車就遭脅持，與另2名台灣男子被載往詐騙園區。藝名「可樂」的陳康岳好友、魔術師王元照當時說，原本與陳康岳約好9月13日公益演出，當天突然聯繫不上，後來才發現他早在9月3日出境。

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陳康岳家人與好友不斷透過各種管道尋找，最終透過一個神祕帳號聯繫，確定他被囚禁在泰緬邊界的詐騙園區，期間，陳康岳透過深夜的短暫聯繫，透露每天被迫從事電信詐騙，一旦業績未達標，就會遭電擊棒懲罰，壓力大到連續10天無法排便，能吃上一顆水煮蛋就感到無比幸福。

陳康岳擔心被發現，求救訊息往往傳出後間隔數小時才能再次回應。王元照說，這段時間他每天睡不到4小時，深怕錯過任何救援機會，透過各種管道求助，上月底傳來好消息，陳康岳已獲釋。

王元照說，陳康岳雖然已獲救，但返台過程一波三折，要先行支付機票費用，還要完成身分查核與通關程序。幸運的是，經過多方協助，陳康岳今天搭機返台。呼籲民眾出國前務必確認行程安全，提高警覺，避免落入人蛇集團陷阱。

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商演歌手「小翁立友」陳康岳獲釋返台。（記者朱沛雄攝）

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