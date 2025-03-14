熟人竟是狼！18歲女超商買醉 遭前同事性侵

性侵示意圖。（資料照）

2025/03/14 20:26

〔記者楊國文／台北報導〕曾在超商打工的18歲女學生「小玲」（化名），因心情不好，獲任職大夜班的前同事范男允許，進入超商員工休息室飲酒。她指控，范男竟趁她酒醉意識不清，將她指侵，桃園地院以罪證不足，判范男無罪。上訴後，高等法院綜合相關事證，認定范男涉犯強制性交罪，去年改判3年6月徒刑；小玲及父、母提出「刑事附帶民事」告訴求償，高等法院民事庭判決范男應賠償小玲高達150萬元、父、母各25萬元，可上訴。

檢方調查，范姓男子是桃園市某超商大夜班店員，被害女學生「小玲」曾在該超商打工過，2人是前同事關係。

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2022年3月某日凌晨5時，剛滿18歲的小玲因心情不好，想喝酒抒解壓力，前往范男當班的超商購買2瓶330ml的罐裝啤酒後，經范男同意，小玲進入員工休息室喝下一罐多的啤酒後，因為是空腹喝酒，覺得有點暈及不舒服。

被反鎖員工廁所指侵

此時，范男整理完商品後進入員工休息室，見到小玲有明顯醉意，竟起色心，強摸她的胸、頸和臀部後，再拉她的手撫摸他的下體，並將她帶到員工廁所內，並將廁所上鎖。小玲整個人嚇醒，全力抵抗拒絕，仍慘遭范男以手指性侵得逞。

小玲向閨密哭訴，情緒崩潰大哭，一度猶豫是否要報警，２個多小時後仍決定報警，並訴男友此事。檢方偵查後，依強制性交罪起訴范男。小玲和父母對范男提出「刑事附帶民事」賠償告訴。

范男應訊僅承認進入員工休息室吃東西，但未與小玲交談，矢口否認性侵犯行，范男的律師主張，只有小玲一個人的指控，且證人的證詞昀屬傳聞證據，並非親眼所見，並無客觀證據可以佐證范男的犯行。

桃園地院審理認為，小玲的證述前後不一，例如，警訊時，小玲稱遭范男強摸胸部、頸部和臀部，但偵訊時只說胸部，未說頸部和臀部，另外關於范男被控強拉小玲的手替他「打手槍」的過程，警訊時，小玲證稱「我不斷反覆抽開我的手」，但檢方偵訊時則稱「我的手被他抓住，沒辦法拉開」，則小玲的手有無遭范男強抓而無法動彈，說詞亦不一致。綜合認定並無范男性侵罪證，判范男無罪。檢方不服上訴高院。

高院審理時，范男仍主張無罪。高院傳訊小玲的多位閨密，分別證稱小玲哭訴遭范男指侵，或范男將手拉去摸他的下體，小玲男友則證稱小玲事發後告知案發經過，他立刻請假去找小玲。高院也認為，小玲在警訊、偵訊和法院證述雖略有不同，但始終明確一致，改判范男3年6月徒刑。可上訴。

民事賠償部份，高等法院審理認為，范男趁小玲酒後精神不佳之濟，對甫滿18歲的小玲強制性交，造成身心受創，父母也飽受煎熬，判決范男應賠償小玲150萬元、賠償小玲的父、母各25萬元。可上訴。

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