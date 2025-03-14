7歲女不知麵包選什麼 台南父當街怒甩巴掌

吳姓父親因7歲女兒選麵包猶豫不決，當街甩巴掌，還推倒1歲兒子，造成2孩童多處受傷。麵包示意圖。（資料照）

2025/03/14 19:28

〔記者王捷／台南報導〕只因孩子不知選什麼麵包，吳姓父親突然暴怒，當街甩7歲女兒巴掌、推倒坐在推車上的1歲兒。台南地方法院以家暴傷害判3個月，但因兒童及少年福利與權益保障法加重刑責的規定，吳父無法易科罰金，只能聲請易服勞役。

43歲的吳父去年11月下午帶著兩位孩子到麵包攤購買麵包，當時7歲的女兒因無法立即決定購買哪款麵包，引發吳男不耐煩，情緒失控下當街掌摑女童臉部、腳踢胸口，並將坐在推車上的1歲兒子推倒，導致男童從推車上摔落地面，背部及臉部均有擦傷。

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現場民眾見狀後立刻上前制止，並向警方報案，法院審理時，吳男坦承曾打女兒並踢她的腳，但辯稱自己並未推倒兒子，且孩子身上的所有傷勢未必全由自己造成。然而，法院調查後認定，現場監視器畫面與目擊證詞均顯示吳男對兩名孩童施暴過程，且驗傷結果與證人描述相符。

法官指出，吳男應耐心管教子女，卻因小事暴力相向，超過父母懲戒權，顯示他的情緒管理能力不足。兩名孩童年幼，身心仍在發展階段，父母的言行對其影響深遠，吳男卻因一時憤怒出手傷害，可能對孩童心理健康產生長期影響，這樣的行為絕不可輕縱。

此外，吳男是在公共場所施暴，嚴重影響社會秩序，所為極為不當，雖然孩子傷勢不算嚴重，但考量施暴的對象為無法自我保護的幼童，吳男的行為仍應嚴懲。

綜合考量後，台南地院對吳男判處3月徒刑，但根據兒少法規定，成年人如果故意對兒童犯罪，傷害罪原本的最高刑期是5年，但經過加重後，最重可以判7年6個月，最高刑期已超過刑法41條規定易科罰金的標準，因此吳男不能選擇以罰金替代刑期，不過可以聲請社會勞動。

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