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    首頁　>　社會

    女兒遭同學欺負 她狠抓新二代女童頭撞地判刑不准易科罰金

    蔡女被南投地院法官以成年人故意對少年犯傷害罪判刑4月，不得易科罰金。（資料照）

    蔡女被南投地院法官以成年人故意對少年犯傷害罪判刑4月，不得易科罰金。（資料照）

    2025/03/14 19:53

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣蔡姓女子國小女兒哭訴被同班黎姓越配的女兒欺負，多日後看到女兒跟黎童同桌吃早餐，暴怒抓黎童的頭撞地板，還出腳踢她，造成頭皮撕裂傷、手腳擦傷。南投地院法官審酌，成年人故意對少年犯傷害罪，須加重其刑，判處有期徒刑4個月，不得易科罰金。

    蔡姓女子女兒回家哭訴，遭班上越配女兒欺負。去年12月初清晨，蔡女到早餐店發現女兒與黎姓女童同桌吃早餐，頓時怒火上升，一把抓起黎姓女童頭髮，拖起身體，將黎童的頭撞擊地板，腳踢膝蓋。

    黎姓女童頭皮裂傷，頭部有鈍傷，膝蓋和手腕擦傷，到醫院治療，母親陪同到派出所報案，蔡女被南投檢方依成年人故意對少年犯傷害罪名起訴。

    南投地院審理時，蔡女多次在庭上說出對越南外籍配偶及其子女的歧視用語，法官聽不下去當庭制止。蔡女一開始否認有打黎童，現場目擊者出庭作證，蔡女後來坦承犯行，請求法官准予易科罰金。

    南投地院法官審酌，蔡女任意傷害兒童，依兒少福利與權益保障法規定須加重其刑，而其所犯的罪刑加重其刑後，最重本刑可達有期徒刑7年6個月，且蔡女也未能與被害兒童調解並賠償，縱然受有6個月以下有期徒刑宣告，仍無易科罰金的餘地，惟蔡女得依法請求易服社會勞動。

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