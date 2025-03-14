林宜瑾、陳培瑜告陳玉珍等5藍白女立委傷害 立院打進法院

民進黨立委占據主席台，國民黨立委陳玉珍等人反攻。（資料照，記者方賓照攝）

2025/03/14 18:09

〔記者張文川／台北報導〕立法院院會去年12月20日審議「公職人員選罷法」加嚴法案，朝野攻防搶占主席台，爆發激烈衝突，多位綠委掛彩送醫，受傷的民進黨籍立委林宜瑾、陳培瑜事後提出刑事自訴，指控被穿戴鋼盔、鋼頭鞋國民黨籍立委陳玉珍攻擊頭部及下腹部成傷，翁曉玲、徐巧芯4名藍營女立委在旁助拳或協助壓制，控告罪名為重傷害未遂、普通傷害罪，台北地院今天首度召開準備程序庭。

林宜瑾、陳培瑜及其他綠委為阻止藍白強行闖關，12月20日凌晨進入議場占領主席台，同天上午9點到11點朝野發生激烈攻防。林宜瑾指控，陳玉珍強行將她從主席台往後拉，大力甩向地面，致頭部重摔於地，陳玉珍再出腳以「鋼頭鞋」猛踹她的下腹部，翁曉玲則協助陳壓制她致無法反抗，由陳玉珍持續攻擊她。

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另一被害人陳培瑜指控，她被藍委馬文君、邱若華強行拖離主席台後，跌落地面，她起身後不願離去，陳玉珍竟攻擊她腹部，使她再度跌坐地面，陳玉珍繼續攻擊她的左前額、左臉、左腳，再以著「鋼頭鞋」踹她的左側臀部和大小腿，徐巧芯、翁曉玲、邱若華、林憶君則協助壓制她的四肢致她無法反抗，只能任由陳玉珍踹踢攻擊她數分鐘之久。

挨告的5名國民黨、民眾黨女立委為陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君，兩造7位女立委今天都未到庭，委由律師到庭，唯獨徐巧芯的律師也請假未到庭。

庭訊時，告訴代理人楊貴智提出5段電視媒體的全程錄影畫面，以及立委郭昱晴、林淑芬的手機錄影影片為證，法官當庭播放7段影片初步勘驗，要求楊貴智1個月內標出各立委明確的動手時間，5名藍委的律師再於收到後1個月內提出對影片意見，提出自己的影片等反證，也要標明時間點，暫定6月23日再開庭正式勘驗，希望當事立委都能到庭。

陳培瑜主張她受有左前額擦傷及挫傷腫脹、左臉挫傷紅腫、左臀挫傷紅腫、左前側小腿挫傷輕微瘀腫、左大腿外側挫傷紅腫等傷害，有提出驗傷證明；林宜瑾腹部疼痛、嘴巴內部裂傷、腿部疼痛，但未驗傷，今天未向法院出具診斷證明，但楊貴智說，將聲請傳喚多位目擊立委，證明林宜瑾遭踹打的事實。

5名藍委都否認犯罪，陳玉珍的律師說，影片中沒看到2綠委的位置，林宜瑾連驗傷單都沒有；翁曉玲的律師否認翁曉玲與陳玉珍合謀傷害，沒有犯意聯絡，影片中的翁曉玲是拉、抬倒地的綠委起身，不是推倒或壓制；邱若華的律師說，邱若華沒有壓制女綠委的行為，也否認有犯意聯絡。

林憶君的律師說，林憶君出現在畫面時，陳培瑜已經倒在有階梯、門檻的出入口位置，林憶君是為了避免發生踩踏意外，才伸手拉抬陳起來，目的是為了保護陳。

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