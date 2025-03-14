您的外送員在車禍中！南市去年「紅綠對決」、「網內互打」各5件

根據警方統計，台南市去年外送員發生736件事故，其中Foodpanda與Uber Eats碰撞及同平台互撞各5件。事故多因分心駕駛、未減速或不當駕駛行為，影響交通安全。（警方提供）

2025/03/14 17:11

〔記者王捷／台南報導〕南警交通大隊統計，去年外送員事故有736件，其中「紅綠對決」Foodpanda、Uber Eats碰撞共5件，同平台「網內互打」也是5件，警方分析外送員肇事原因，分別是送到分心、恍神、未減速，或是其他不當駕駛行為，例如闖紅燈。

警方統計，在外送員的736件車禍案中，受傷644件、財損92件，因分心駕駛占17.8%、未依規定減速占8.2%、其他不當駕駛行為占6.8%。在不當駕駛行為中，外送員闖紅燈事故18件，占2.4%，顯示部分外送員仍為搶快而無視交通安全。

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為強化外送員的交通安全意識，並推動「安全認證標章」，台南市交通與救援安全協會今天在永康駕訓班舉辦外送員防禦駕駛訓練。訓練課程由專業教練講授防禦駕駛觀念，並透過機車模擬演練打滑及正確煞車技巧。

同時，台南市交通警察大隊也藉此機會向外送員宣導交通安全觀念，強調遵守交通規則的重要性，外送服務雖然強調「快速送達」，但這不應成為違規駕駛的藉口，許多事故與駕駛者注意力不集中或貪快有關。

其中「恍神、緊張、心不在焉」是外送員事故的主要肇事因素，警方呼籲外送員行駛途中應避免使用手機查詢訂單或導航，即便使用手機支架仍有風險，如需操作手機，應於安全停車後進行。

台南市交通警察大隊大隊長洪國哲說，每份餐點要準時送達，但也要遵守交通規則，外送員應成為負責任的用路人，確保「送得快」也能「送得安全」。

台南市交通與救援安全協會於永康駕訓班舉辦外送員防禦駕駛訓練，專業教練指導正確煞車與機車打滑應對技巧，並由交通警察大隊宣導交通安全，提升外送員安全駕駛意識，確保行車安全。（警方提供）

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