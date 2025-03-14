防詐意識從小紮根 高銀董座親率隊到國昌國中宣講「認識詐騙」

高雄銀行今由董事長鄭美玲率隊，前往國昌國中宣導常見詐騙案例及防詐騙指南與自保技巧。（高銀提供）

2025/03/14 16:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕配合政府防詐政策及落實普惠金融理念，高雄銀行今由董事長鄭美玲率隊，前往國昌國中宣導常見詐騙案例及防詐騙指南與自保技巧，期強化師生金融常識及防詐意識，因應日益翻新的詐騙手段。

國昌國中非常重視學生防詐議題，由校長徐易男親自帶領一年級師生（約600名）參加高銀「認識詐騙—保護自己遠離網路陷阱」宣導。

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高銀向師生解析常見詐騙手法，並分享具體防詐技巧，如防詐四大原則，保持警覺、求證訊息、保護個資及拒絕誘惑，並提醒若遇到可疑情況可及時向「165專線」或警察機關求助。

活動中還增加有獎徵答活動，學生踴躍搶答，當答對題目，並拿到獎品時都相當開心，整場活動氣氛活絡。

高銀指出，為響應政府推動防堵金融詐騙及公平待客原則等政策，已組成「阻詐小組」及「普惠金融宣講團隊」，深入高市偏遠地區及全台各級學校、社區、企業，分享堵詐、防詐經驗及金融基礎常識。

高銀統計，去年迄今共舉逾百場宣導活動，參與人數超過5千3百多人，展現高銀善盡企業社會責任行動力。

自前年至今，高銀透過臨櫃關懷攔阻詐騙金額已逾新台幣3千5百萬元，積極展現與主管機關公私協力阻詐成效以及守護客戶資產決心，共同營造優質金融服務環境。

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