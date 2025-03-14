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    警攔行動運毒車逮3毒蟲 臭襪中搜出千萬毒品

    新北市警三峽分局查獲陳姓、汪姓及金姓3名毒蟲，起出依託咪酯等大量毒品、近兩百萬元現金，警方今天移送新北地檢署偵辦（見圖），續追毒品來源、流向。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警三峽分局查獲陳姓、汪姓及金姓3名毒蟲，起出依託咪酯等大量毒品、近兩百萬元現金，警方今天移送新北地檢署偵辦（見圖），續追毒品來源、流向。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/14 15:55

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三峽分局執行路檢，於福爾摩沙高速公路涵洞下方攔查可疑車輛，警方要對無照駕駛開單，他卻將一堆臭襪子塞在坐墊下方，警方忍臭翻找，赫見藏放依託咪酯、海洛因等大批毒品，一併查獲空氣長槍、近兩百萬元疑似販毒所得，破獲等待交易的行動毒窟，偵訊後今將陳姓3名毒蟲依毒品罪嫌送辦，一併溯源毒品、流向。

    三峽分局員警13日晚間冒雨在福高三峽路段下方涵洞路檢，一輛福特轎車駛過路檢點，車上駕駛等3人神情詭異，車上瀰漫一股怪味，要求駕駛停車熄火受檢，警方一查，發現駕駛陳男、汪男及金男都是毒蟲，一查赫見海洛因、依托咪酯、大麻花、K他命等毒品，初估市價近千萬元，一併起出空氣長槍、子彈、電擊棒、手銬及近兩百萬元疑似販毒所得。

    警方清查，共查獲94公克海洛因、30公克安非他命、11.45公克K他命、5瓶依托咪酯煙油（408.66公克）、3包依托咪酯鹽（42.63公克）、2包大麻花（11.09公克）、霧化器、空菸彈、菸彈填充組、電擊棒、手銬、密錄器、一把空氣長鎗、2包尖形彈頭、1包鋼珠彈頭及1包錐形彈頭，儼然是行動運毒車。

    臨時工、29歲陳男辯稱，毒品為買來吸食，槍枝則是網購買來打野鳥，至於汪男身上搜出毒品為副駕駛座的49歲汪男所有，但汪嫌則推得一乾二淨，陳、汪2人互踢皮球，連同後座60歲金嫌3人，面對大批毒品，就像洩氣皮球，全被依運輸及持有毒品及槍砲條例等罪，移送地檢署偵辦，同步釐清有無毒駕。

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    新北市警三峽分局查獲陳姓、汪姓及金姓3名毒蟲，起出依託咪酯等大量毒品、近兩百萬元現金，續追毒品來源、流向。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警三峽分局查獲陳姓、汪姓及金姓3名毒蟲，起出依託咪酯等大量毒品、近兩百萬元現金，續追毒品來源、流向。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警三峽分局查獲陳姓、汪姓及金姓3名毒蟲，起出依託咪酯等大量毒品、近兩百萬元現金，續追毒品來源、流向。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警三峽分局查獲陳姓、汪姓及金姓3名毒蟲，起出依託咪酯等大量毒品、近兩百萬元現金，續追毒品來源、流向。（記者吳仁捷翻攝）

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