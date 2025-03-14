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    無視紅綠燈！老翁騎電動代步車橫跨7車道 YouBike少年斑馬線來回甩尾

    高雄1名老翁騎著電動代步車，從民族一路大馬路的慢車道，直接橫跨7個車道斜切左轉，危險行徑讓路人覺得傻眼。（民眾提供）

    高雄1名老翁騎著電動代步車，從民族一路大馬路的慢車道，直接橫跨7個車道斜切左轉，危險行徑讓路人覺得傻眼。（民眾提供）

    2025/03/14 14:59

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾昨（13）日在路口停紅燈時，驚見令人傻眼的事情發生，1件是在三民區民族一路與大順二路口，1名老翁騎著電動代步車從民族一路慢車道，闖紅燈橫跨7個車道斜切左轉，被嘲諷是「跑跑卡丁車」；另在苓雅區三多二路與和平一路口，則有少年疑似停紅燈太無聊，騎著YouBike在斑馬線上來回炫技甩尾。

    對於老翁無視紅綠燈，在大馬路口斜切左轉，轄區三民二分局交通分隊指出，電動代步車依照「醫療器材管理辦法」規定，屬於個人行動輔具，若民眾使用電動代步車行駛在道路上，依據路權視為行人，本案行為人未在劃設的人行道通行，而跟隨左轉彎車輛橫切左轉，可依道路交通管理處罰條例第78條第1項第2款規定，「不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行」，處500罰鍰。

    至於少年騎單車在路口斑馬線來回跑的部分，轄區苓雅分局三多路所表示，單車行駛斑馬線行為違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第1款「不依標線之指示」，可處300至1200元罰鍰；來回行駛行為違反第73條第1項第4款「慢車駕駛人，在道路上其他危險方式駕車」，亦可處300至1200元以下罰鍰。將釐清行為人身分後查緝到案，依據道路交通管理處罰條例告發違規行為。

    少年在三多二路與和平一路口等紅燈時，來回騎著YouBike在斑馬線上甩尾。（擷取自社會事新聞影音）

    少年在三多二路與和平一路口等紅燈時，來回騎著YouBike在斑馬線上甩尾。（擷取自社會事新聞影音）

    少年騎著YouBike在三多二路與和平一路口等紅燈時，來回騎在斑馬線上甩尾。（擷取自社會事新聞影音）

    少年騎著YouBike在三多二路與和平一路口等紅燈時，來回騎在斑馬線上甩尾。（擷取自社會事新聞影音）

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