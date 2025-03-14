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    首頁　>　社會

    大白天土地公前吆喝「十八仔！」 警喊「嘜走！」逮3賭客

    內新里福德宮旁涼亭，常傳出「十八仔」吆喝聚賭聲。（讀者提供）

    內新里福德宮旁涼亭，常傳出「十八仔」吆喝聚賭聲。（讀者提供）

    2025/03/14 14:46

    〔記者黃旭磊／台中報導〕霧峰區內新里福德宮旁涼亭，常傳出「十八仔」吆喝聚賭聲，大白天在土地公前聚賭讓信眾看不下去，警方趕往查緝喊「嘜走！」逮獲3名睹客，其中，68歲王姓賭客中午剛買完菜，企圖賭幾百元當買菜錢落網，被依刑法賭博罪嫌送辦。

    「攏總嘜走！」霧峰警分局今天表示，福大北路福德宮廟埕，常在午餐後傳出聚賭聲，專案人員於8日下午1時50分許趕往查緝，發現賭客在涼亭內以俗稱「十八豆仔」（台語：十八骰仔）方式眾賭，巡佐錢世穎率警員黃克維、廖國欽及陳永隆衝場，賭客奔逃鳥獸散，王女（68歲）、陳女（61歲）及林男（62歲）等3嫌逃避不及落網。

    賭客指出，十八仔為常見擲骰子賭博遊戲，玩家圍繞大湯碗互喊si̍p-pat--lah（18啦），吆喝唱衰炒熱氣氛，常因此影響社區安寧。

    內新派出所所長葉利德說，警方在賭桌上查扣賭金1100元及骰子賭具，賭客公然在人來人往的土地公廟前眾賭，嚴重破壞地方純樸風氣，甚至有菜籃族婆婆媽媽，煮完中餐後跑到廟埕聚賭，遭警方一鍋端逮獲，依刑法第268條賭博罪嫌送辦，最重將處以3年以下有期徒刑。

    警方在賭桌上查扣賭金1100元及骰子賭具。（讀者提供）

    警方在賭桌上查扣賭金1100元及骰子賭具。（讀者提供）

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