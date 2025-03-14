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    居酒屋員工借錢不還被駡「龜兒子」 拿雙刀砍殺老闆

    李姓居酒屋老闆借錢給員工要不回來，還被對方拿刀砍殺。示意圖（資料照）

    李姓居酒屋老闆借錢給員工要不回來，還被對方拿刀砍殺。示意圖（資料照）

    2025/03/14 12:54

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營居酒屋的李姓男子借錢給林姓員工，林男不還錢，又私自挪用公司車去跑白牌車賺錢，李男向林母告狀，林男竟先拿鐵條攻擊老闆，再拿兩把刀刺殺，法官認為林男沒有殺人犯意，僅構成傷害罪，但雙方已和解，裁定公訴不受理。

    判決指出，2023年10月13日凌晨5點，經營居酒屋的李姓男子結束一天的營業，在店門口與謝姓員工和友人聊天時，任職居酒屋的林姓店員突然拿出一根鐵條把林男打倒在地，隨即掏出一把利刃朝李男肚子刺去，李男被刺傷後，在旁友人立即上前攔阻，奪走李男手上的刀子，李男見武器被搶走，隨即再拿出另把刀子揮舞，警方獲報到場將受傷的李男送醫，並逮捕行凶的林男。

    李男因傷勢不重，腰部僅有17×0.2公分的淺撕裂傷，但林男仍被檢方依殺人未遂罪起訴；高雄地方法院審理時，李男指稱，林男曾向他借錢，但一直不還，又被他發現私自挪用公司車去跑白牌車賺錢，他只好請林男的母親和白牌車老闆來處理，結果事情都還沒處理自己就被砍了。

    林男雖坦承行凶，但辯稱自己被李男打電話、傳簡訊威脅，說他不出面處理就是龜兒子，笑他不敢面對事情，他剛好有喝酒，就衝過去找李男理論，沒想過要殺他；法官根據李男的傷勢和行凶過程及動機，認定僅構成傷害罪，但因雙方已和解撤告，因此裁定本案公訴不受理，可上訴。

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