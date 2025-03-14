預防房產被詐 不動產專家徐佳馨：牢記「2不1要」

刑事局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，局長周幼偉率同仁跟受邀分享經驗的住商不動產企研室經理徐佳馨與已退休李姓銀行襄理一同宣示反詐。（記者邱俊福翻攝）

2025/03/14 12:56

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，強調「假投資」詐騙受理數、財損，今年2月份較1月份都有3、4成的大幅下降，另統計去年11月迄今，已成功攔阻起疑似不動產涉詐案件17件，避免1億575萬元財產損失；受邀與會的住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則提醒，牢記不要隨便提供房產資料、不要隨便抵押房產與申辦地政異動即時通等「2不1要」，以預防房產被詐。

刑事局局長周幼偉表示，今年2月份詐欺犯罪受理數為1萬773件，財損數為60億餘元，較1月分別下降17.9%及36.3%，詐騙手法仍以假投資詐騙為最多，占20.96%，但受理數2258件已較1月份減少34.6%、財損35億餘元也下降43.6%。

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警察機關共查獲詐團391團3119人，查扣不法利得6億7599萬餘元；攔阻9億2,534萬餘元；涉詐網站阻斷2032件、涉詐門號停號206件，及涉詐廣告下架1萬1871件。

此外，警察機關與地政機關已建立聯防機制，只要發現疑似受詐民眾申請不動產異動登記，警察機關會派員到場阻詐、地政機關會辦理特殊地建號管制作業，共同看顧民眾的財產，統計去年11月迄今，已成功攔阻起疑似不動產涉詐案件17件，避免1億575萬元財產損失。

已退休的李姓銀行女襄理到場分享被詐經驗時，表達詐團會緊抓民眾心理，她就是因平時喜歡捐助流浪狗，才會被設局一步步踏入陷阱之中，被詐達3200萬元，呼籲民眾詐騙無所不在，需時時提高警覺。

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