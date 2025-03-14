20歲男常赴泰買大麻種子夾藏回台種植 警查出活株

20歲男（右）泰國購大麻子夾藏闖關入境，成功栽種大麻活株再製毒吸食。（民眾提供）

2025/03/14 12:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕台南一名20歲鄭姓男子出入泰國頻繁，原來是去買大麻種子及栽種器具，再夾藏闖關飛回台灣，高市刑警大隊獲報組成專案小組追查，搜索鄭男台南佳里住家，查扣大麻活株9株、乾燥大麻3株、大麻葉1包（毛重4公克）、研磨器、濕溫度計、培養土、大麻吸食器等栽種器具一批。

高雄市刑大偵四隊、少年警察隊與佳里分局於今（114）年初接獲線報，指鄭男（20歲）涉嫌在台南佳里區家中種大麻，案經專案小組調查近2個月餘，發現鄭嫌出入泰國頻繁，疑透過管道取得大麻種子及栽種器具，展開跟監、調查，懷疑涉非法栽種大麻等罪嫌。

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專案小組蒐證期間發現，鄭男平日協助家中事務工作，下班後常於深夜休息時間，仍有許多人出入頻繁，蒐證後見時機成熟，持台南地方法院所核發搜索票執行查緝，在鄭男後院查獲其種植的大麻活株5株，以及乾燥大麻株3株，另在臥室旁內暗室內，也發現栽種的大麻活株4株。

據查鄭男日前旅遊泰國時曾接觸大麻，返台後為節省購買大麻費用，竟異想天開從泰國將大麻種子偷攜返台，並從網路學得種植大麻相關技巧與資訊，開始種植大麻供自己施用，警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦外，另向所屬台南地方法院聲請羈押獲准。

刑大表示113年至114年2月底，高市破獲各類毒品案件，共計4282件、總重2816.52公斤，其中查扣各類大麻成品重量1091.57公斤，佔38.75％。

鄭嫌成功種出數棵大麻活株。（民眾提供）

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