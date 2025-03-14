台中無業男「SM調教」高中少女 挨揍賠30萬換免蹲苦窯

15歲的小芳自願與張男到摩鐵「SM調教」，事後深感後悔，卻被張男威脅再度赴約。（示意圖）

2025/03/14 12:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市無業張姓男子，透過網路結交剛考上高中的15歲少女小芳，兩人相約到汽車旅館「SM（性虐待與被虐待）調教」，張男用棉繩綁小芳後，發生至少3次性行為，不料，首次性經驗的小芳疼痛，深感自己衝動不理性，拒絕再度與張男到摩鐵，張男卻威脅要讓此事曝光，小芳無奈赴約，但事先告訴舅舅，舅舅氣得把張男痛打一頓，台中地方法院認為張男坦承犯行，願意分期付款賠償30萬元，兩罪名分別判刑1年與8月，宣告緩刑4年，免除張男入獄之災。

判決書指出，大學肄業、經商失敗而負債無業的張姓男子，2023年8月透過網路認識年僅15歲女高中生小芳（化名），他於同年月8日上午，透過臉書詢問小芳，「對SM（性虐待與被虐待）調教是否有興趣？」小芳表示有興趣，雙方相約到汽車旅館發生性關係至少3次，結束後由張男開車送小芳回家。

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同年月10日，張男再度邀小芳，但小芳拒絕再次發生性關係，張男遂恐嚇說，如果小芳不邀約，會把性交過程曝光，告訴小芳的朋友，小芳迫於無奈，佯稱願意再次與張男到汽車旅館，卻委請自己的舅舅與友人跟蹤保護她，11日傍晚5時許，張男開車到指定地點載小芳時，發現被人尾隨，遂在台中市南區五權南路與忠明南路交岔路口處的健康公園旁，將小芳驅趕下車，小芳舅舅見狀，上前持棍棒痛打張男一頓，小芳當天晚上把SM一事告訴母親，由母親向警方報案。

台中地方法院審理時，張男坦承與小芳性交3次，也承認恐嚇小芳，但他宣稱不知道小芳僅15歲，他誤認小芳年滿16歲。

小芳作證說，張男問她讀哪裡？她說自己就讀學校，即將升上高一（國中畢業，將就讀高一），兩人到摩鐵後，張男用繩子綁她的雙手，使用按摩棒，雙方發生性行為至少3次，她之前無性經驗，「這次真的是我的第一次，做完之後回家，我才覺得我很衝動 而且真的很痛，我不會想要再有第二次了，那種感覺其實很不舒服」。

法官認定張男觸犯刑法的對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，以及刑法恐嚇危害安全罪，不過，考量張男願意分期付款賠償小芳與母親30萬元，已經於今年（2025年）2月底支付第一期1萬5000元等情，對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判刑1年；對少年犯恐嚇危害安全罪，判刑8月，可易科罰金，緩刑4年，條件是履行賠償義務，參加法治教育3場，提供180小時的義務勞務，可上訴。

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