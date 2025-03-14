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    彰化民宅火警燒3戶 起火前住戶聽到電表「碰」一聲

    彰化市傳出火災，竹中路民宅先是2戶起火，後來又延燒到另一戶。（民眾提供）

    彰化市傳出火災，竹中路民宅先是2戶起火，後來又延燒到另一戶。（民眾提供）

    2025/03/14 12:13

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市竹中路民宅今天發生火災，共有3戶磚造鐵皮加蓋民宅遭到火紋，現場冒出大量濃煙，所幸沒有人員受困與受傷，屋主從外地趕回，懷疑是電線起火，因為有人聽到電表「碰！」一聲；彰化縣消防局表示，仍待火場調查以釐清發生原因。

    彰化東區消防分隊長劉玉祥表示，今天上午將近9點接獲通報，位於竹中路的民宅傳出火災，出動消防車11輛、救護車1輛、消防人員24人到場搶救，抵達時發現已有2戶已經起火，接著延燒到另外一戶，共有3戶遭到火攻，佈署水線大約半小時撲滅火勢。

    劉玉祥指出，因為是住戶自行報案，當時在屋內的人員也都自行逃出，沒有人員受困與受傷，至於起火原因仍待進一步釐清與調查，3戶連棟磚造鐵皮加蓋房舍都是同一個家族所持有，受損面積約為7、8坪。

    不過，有位屋主表示，他早上出門時，房子還好好的，他是接到兒子的電話才從外地趕回來，聽說起火前有聽到電表「碰！」一聲，加上屋齡較久，懷疑是電線起火所造成的。

    彰化市竹中路傳出火災，3戶連棟磚造鐵皮加蓋民宅冒出濃煙。（民眾提供）

    彰化市竹中路傳出火災，3戶連棟磚造鐵皮加蓋民宅冒出濃煙。（民眾提供）

    彰化市竹中路傳出火災，3戶連棟磚造鐵皮加蓋民宅冒出濃煙。（民眾提供）

    彰化市竹中路傳出火災，3戶連棟磚造鐵皮加蓋民宅冒出濃煙。（民眾提供）

    彰化市竹中路傳出火災，3戶連棟磚造鐵皮加蓋民宅冒出濃煙。（民眾提供）

    彰化市竹中路傳出火災，3戶連棟磚造鐵皮加蓋民宅冒出濃煙。（民眾提供）

    彰化市傳出火災，竹中路民宅先是2戶起火，後來又延燒到另一戶。（民眾提供）

    彰化市傳出火災，竹中路民宅先是2戶起火，後來又延燒到另一戶。（民眾提供）

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