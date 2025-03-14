誘女童裸體自拍獻照 男大生被起訴面臨10年重罪

男大生誘女童裸體自拍獻照，被依誘使兒童自行拍攝性影像罪嫌起訴（情境照）

2025/03/14 12:16

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市謝姓男大生去年以通訊軟體IG結識就讀小學的女童，聊天並建立關係後，竟接續傳送「現在能脫？」、「全脫的」、「想看影片的、脫衣服」等訊息，要求被害人傳送裸照及影片供其觀覽，遭女童母親察覺訴警偵辦，被依誘使兒童自行拍攝性影像罪嫌起訴，將面臨3年以上，10年以下重罪。

起訴書指出，謝姓男大生於去年2月間結識未滿12歲，就讀國小之被害女童，去年4月間持iphone手機使用IG帳號與被害人攀談建立關係後，竟接續傳送「現在能脫？」、「全脫的」、「想看影片的、脫衣服」、「今天要看到影片喔」等訊息給女童。引誘女童在住處持手機自行拍攝僅著內衣、裸露身體、自行脫去衣物等性影像檔案並傳送給謝男觀覽，女童母親察覺有異報警。

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警方持橋頭地方法院核發之搜索票執行搜索，並扣得iphone手機，向法院聲請羈押禁見，經法院裁定5萬元交保，限制被告不得以任何形式接觸、聯繫被害人。

橋檢檢察長張春暉指出，性影像案件已佔兒少性剝削通報案件8成6，其中未滿12歲之受害者約占1成，並逐年攀升。被告涉犯引誘使兒童自行拍攝性影像罪嫌，將面臨3年以上10年以下有期徒刑之重罪，原則上不得易科罰金、亦不得緩刑，年輕人應避免一時好奇性起而葬送大好前途。

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