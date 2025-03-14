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    偷夾娃娃店近6萬 台中「鴨舌帽大盜」等4慣竊預防性羈押

    中市警局六分局本月8日抓到「鴨舌帽大盜」郭男，他曾於一夜間於夾娃娃店竊得近6萬元。（警方提供）

    中市警局六分局本月8日抓到「鴨舌帽大盜」郭男，他曾於一夜間於夾娃娃店竊得近6萬元。（警方提供）

    2025/03/14 12:04

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局轄區西屯區3個多月來發生多起竊案，包括行竊逢甲商圈選物販賣機店或夾娃娃機台偷現金零錢，另有竊賊於市場內，趁攤商忙於招呼客人之際，順手牽羊將皮包偷走（扒手），更有竊嫌專門趁商家打烊之後，潛入店內竊取收銀台內現金，其中一名鴨舌帽竊賊，偷逢甲商圈一家夾娃娃店家將近6萬元，六分局這一週陸續抓到4人，包含郭姓鴨舌帽竊賊，台中地檢署以4人有反覆犯罪之虞聲押獲准。

    上述4人中，犯行最令店家氣憤的是郭姓慣竊（43歲），他犯罪時間是去年12月至今年1月，曾入侵逢甲商圈文華路上商場內一家夾娃娃店，竊取機機台內零錢現金高達5萬9000元，至於其他3嫌犯，分別是賴姓竊賊（43歲）、吳姓慣竊（57歲）與倪姓竊賊（44歲），他們可能染上毒品，偷竊獲得購毒費用。

    六分局於本月8日前後一個星期分別抓到上述4人，包括被商家稱為「鴨舌帽大盜」的郭男，台中地檢署向台中地方法院聲請羈押4人，中檢以4人都涉入竊盜罪，且有反覆犯罪等疑慮，聲請預防性羈押獲准。

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