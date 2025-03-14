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    性愛照勒索前老闆 和解竟偷捐款單欺瞞法院

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/03/14 11:29

    〔記者王定傳／台北報導〕許姓男子多年前偷開陳姓老闆抽屜，發現他與不明女子拍性愛照，竟以此勒索得手25萬元，被抓包後，雙方一度達成和解，許男必須以陳男名義捐款12萬元，給財團法人恩加貧困家庭協會，未料，許男竟跑到該協會偷走空白收據，偽造老闆捐款12萬元的捐款單據後，透過不知情委任律師交給法院，欺瞞法院自己已經履行和解條件，台北地檢署今依竊盜、行使偽造私文書等罪嫌起訴許男。

    檢警調查，2016年間，許男偷跑進老闆辦公室、打開他的抽屜，發現他與不明女子對話內容及與不明女子拍攝性愛照，因此拿手機翻拍保存；直到2021年間，他傳訊：「新年快樂，這裏有些照片商品想銷售給您，新年價66萬」，以性愛照威脅陳男交付66萬元；陳男匯款25萬元並報警處理。

    許男起訴後，台北地院簡易判決依竊錄他人非公開活動罪、恐嚇取財罪，合併判處許男7個月徒刑，得易科罰金，上訴後，許本來已與陳達成和解，條件是許男必須以陳男名義捐款12萬元給財團法人恩加貧困家庭協會。

    未料，他竟於2021年11月2日，涉跑到該協會，以他人名義表示欲捐款1000元，再藉故佯裝上廁所，趁辦公室無人之際，竊取事先蓋好相關經手人員印章的空白捐款收據本，撕下其中1張，隨後就將收據本放回原處。

    檢警調查，許男之後在該張空白收據上填寫捐款人為陳男，金額為「壹拾貳萬元正」、「120000」等字，再交由不知情其辯護人11月4日陳報法院，佯裝自己已經履行和解條件，原本以為天衣無縫，後來，書記官致電該協會求證捐款是否屬實，協會調閱監視器後才發現此事，許男見東窗事發隨即匯款12萬元給該協會企圖彌補，但北院合議庭認定他欺瞞法院，不給緩刑；檢方今日也依竊盜、行使偽造私文書等罪嫌將許男起訴。

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