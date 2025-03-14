桃市消防大竹分隊設「地震專家」等4體驗站 盼學童認識防災

大竹消防分隊到大華國小設置「應變專家」體驗站，讓學童們模擬火災時視線受阻等情況。（大竹消防分隊提供）

2025/03/14 11:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局第3大隊大竹分隊上午到蘆竹區大華國小校園設置「地震專家」、「應變專家」、「風火專家」、「救護專家」體驗站，透過地震體驗車、可觀察煙霧流動的透明模型屋等設備，模擬實際遇災環境，希望將防災知識與應對技能，深植在國小學童們的心中。

120位大華國小3、4年級學童，分組進行各項體驗，其中「應變專家」體驗站，讓學童們通過濃煙體驗帳，模擬火災時視線受阻等情況，讓學童們學習在火災中保持冷靜，以採取正確逃生措施；「救護專家」則讓學童們模擬基本的緊急救護，包括進行心肺復甦術與使用自動體外去顫器等。

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大竹分隊長凌昱昀說，近日民眾將陸續開始掃墓祭祖，消防隊員們也把握機會教導學童們謹記「菸蒂不丟、爆竹不燃放、紙錢不燃燒、除草不用火、垃圾要帶走」等口訣，希望他們將所學防災知識帶回家，提升家庭的防災意識與應對能力。

「風火專家」體驗站讓學童們透過透明模型屋，觀察煙霧的流動狀況。（大竹消防分隊提供）

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