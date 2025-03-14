台中新光三越氣爆1個月 生鮮超市首曝光 上億精品分層撤櫃

台中新光三越氣爆1個月後，B2生鮮超市首度曝光。（台中市都市發展局提供）

2025/03/14 10:46

〔記者黃旭磊／台中報導〕新光三越中港店於2月13日發生氣爆意外，台中市府今天率隊進到地下室，由都發局長李正偉督導B2生鮮樓層撤櫃情形，事發一個月後店內景象首度曝光，新光三越營業本部副本部長謝英明強調，今天開始讓專櫃夥伴跟物流進館，估計有377名人員進場、完成77櫃領貨作業。

至於外傳新光三越租下台中世貿中心二館可能長達一年，業者否認傳聞，強調會在一個月內修復外牆，並向市府提報「整體整建修復至可供使用計畫」，備查後再依計畫修復申請恢復使用。

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謝英明上午9時在店外強調，3月5日開放專櫃同仁領取私人物品，陸續修復4部貨梯，今天開始讓專櫃夥伴跟物流取貨，進出須實名制管制，從地下2樓食品生鮮樓層，開始盤點整理打包，首日估計有377名物流與專櫃人員進場。

據指出，氣爆發生後部分易爛食材已先清運，而一、二樓上億元精品仍在館內待撤，台中市都發局長李正偉、副局長曾文誠上午進到B2樓層督導，也讓塵封1個月生鮮樓層首度曝光，估計B2到10樓取貨撤櫃作業約需37天。

B2樓層「一膳」炭造料理副總粘家榮說，今天進行櫃位裡面貨品整理，貨物狀況都在冰箱保存得很好，目前看起來是沒有太大影響，相關損失以即期生鮮跟冷凍食材居多，部分壞掉食材會造冊給新光以便銷毀。

都發局強調，要求新光分為三大階段改善，第一階段為預防外牆附掛物掉落的緊急搶災搶險，第二階段為建築物整體安全評估及人員暫時進出，第三階段為修復至可供使用計畫，新光尚未提出，呼籲新光三越速提報「整體整建修復至可供使用計畫」，備查後依計畫修復才能申請恢復使用。

都發局表示，「專櫃及物流人員取貨」經專業技師、建築師與中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會等共同簽認開放區域及使用貨梯安全無虞，且已設置緊急應變中心，即日起至4月19日開放37天，供館內專櫃與物流人員進館搬運貨物。

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