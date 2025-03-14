土城警速逮地檢宿舍水錶賊 新北檢察長派員致意

新北市警察局今天發布偵破新北地檢署宿舍水錶竊案，逮獲朱嫌並起出12顆水錶（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/14 10:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警土城分局偵辦新北地檢署宿舍水錶遭竊案，獲報廿六小時於永和逮捕朱姓嫌犯，並到回收場起出竊取的12顆、市價3萬6000元的水錶，今天將嫌犯移送法辦；新北地檢署檢察長郭永發感謝警方迅速偵破維護治安、遏止影響民生甚鉅犯行，派員向新北警方致意，象徵檢警打擊犯罪合作無間。

土城警分局表示，12日晚間6時30分接獲新北地檢署40歲職員林男報案，指稱新北地檢宿舍停水，到頂樓查看，赫見頂樓至少8顆水錶遭竊，整棟多戶停水，影響生活甚鉅，到清水派出所報案。

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土城警分局受理後，組成專案小組擴大調閱周邊資料，會同海山及中和等警分局合辦，於13日晚間8時30分，在永和區福和路發現犯嫌47歲朱男，帶同朱男到他銷贓處，中和區一處回收廠，起出朱男竊取共12顆水錶，市價約36000元，現場拘提朱男；警方研判朱男於新北市犯案多起，將全案依竊盜罪移請新北地檢署偵辦，擴大追查朱嫌犯行。

新北地檢署檢察長郭永發感謝新北市警局，對警方積極查緝犯嫌到案表達讚賞，特地派員向警方致意，並感謝官警辛勞，更體現檢警合作打擊犯罪無間。

土城警分局長陳建龍表示，將主動提供新北地檢署，針對相關廳舍治安風水師防竊諮詢，更呼籲資源回收業者勿回收來路不明的物品，以免觸法；警方說，竊取他人財物違法，民眾請勿以身試法，應妥善保管自身財物，防止宵小有可趁之機，如發現可疑人、事，請立即撥打110報案專線或聯繫派出所報案。

新北市警察局今天發布偵破新北地檢署宿舍水錶竊案，逮獲朱嫌。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警方逮獲朱嫌並起出12顆水錶；紅圈為竊嫌犯案後，趁施工掩護步行離去。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

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