詐欺新藍海？詐團冒充「FEDEX」騙印度人 行騙電話竟來自台中卡池機房

調查局台中市調查處查獲各項各國SIM卡，並發現近年台灣跨境詐騙重心，有移往印太趨勢。（台中市調處提供）

2025/03/14 10:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣有詐欺之島惡名，台中市是詐欺集團或機房、洗錢水房的重要根據地，調查局台中市調查處去年（2024年）發現，台中市洲際棒球場旁社區有一處DMT卡池詐欺集團機房，提供境外話務機房線路行騙，報請台中地檢署檢察官戴旻諺指揮偵辦，去年9月間拘捕查獲莊姓男子設立於台中市北屯區及西區詐騙機房共3座、卡池設備4座、境外電話卡2000餘張，不法所得新臺幣148萬餘元，以及泰達幣7萬餘顆（目前市價200多萬元），拘捕詐團成員共計10人，台中地檢署依加重詐欺罪起訴。

法務部調查局發現，近年跨境詐騙重心有往印太移動趨勢，不久前印度政府才抓到多名台灣人，結合當地詐騙集團犯罪，要求被害人將資金存入指定帳戶內進行「安全調查」的詐欺案，顯示印度等印太地區，已成為台灣跨境詐欺份子的新藍海，調查局將持續針對此類案件重點查緝。

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檢調偵查顯示，莊姓主嫌先於中市北屯區設立「勤指中心」，與詐騙集團話務機房介接，並提供語言選擇及故障排除等客服，再於台中市洲際棒球場及中市西區的社區大樓內，設置DMT卡池機房，由「勤指中心」遙控卡池機房成員測試門號、對接通訊，以及抽換各國SIM卡。

由檢方與台中市調查處、調查局中部地區機動工作站、航業調查處台中站，台中市警察局刑事警察大隊組成的專案小組，去年9月搜索時，莊男與共犯，正在提供線路給「印地語」（北印度語、印度語）話務機房詐團人員，冒充「FEDEX」快遞客服人員，向印度民眾佯稱，該民眾曾寄出與犯罪有關的包裹，須接受印度電腦犯罪防制部門警察調查等詐術，趁機誘騙民眾交出財物。

台中市調查處指出，莊男與共犯原以為設立多座機房製造斷點，且台灣司法警察又不諳印地語文，以為犯行天衣無縫，但專案小組已透過印度裔民眾協助破譯的詐騙音檔，蒐集罪證將此集團一網打盡。

本案詐騙集團莊姓主嫌，多次犯下跨境詐騙案，去年5月間才因詐騙案，被台北地方法院裁判有期徒刑1年8個月，不到4個月，又重起爐灶成立DMT卡池機房，提供話務機房介接詐騙電話服務，並透過虛擬資產錢包，向各詐團收受報酬，台中地檢署依刑法加重詐欺罪，以及詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例起訴。

調查局台中市調查處查獲各項各國SIM卡，並發現近年台灣跨境詐騙重心，有移往印太趨勢。（台中市調處提供）

調查局台中市調查處查獲各項各國SIM卡，並發現近年台灣跨境詐騙重心，有移往印太趨勢。（台中市調處提供）

調查局台中市調查處查獲DMT卡池詐欺機房，由「勤指中心」遙控各機房成員，測試門號並抽換各國SIM卡，提供印度騙徒電話話務。（台中市調處提供）

檢調拘捕10人，莊姓主嫌去年5月間才因詐騙罪判刑1年8個月，又重起爐灶成立DMT卡池機房。（台中市調處提供）

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