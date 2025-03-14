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    首頁　>　社會

    新北警環靖音稽查 2小時攔查上百車

    新北警察局會同環保局，今天凌晨與板橋等要道執行靖音專案，兩小時攔查上百汽機車，對改裝開罰、強制驗車，遏止爆音歪風。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警察局會同環保局，今天凌晨與板橋等要道執行靖音專案，兩小時攔查上百汽機車，對改裝開罰、強制驗車，遏止爆音歪風。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/14 10:17

    〔記者吳仁捷／新北報導〕飆車族深夜發出高分貝爆管噪音擾民，被民眾視為社會毒瘤，新北市警察局遏止非法爆音改裝行為，保障用路人安全，今天凌晨在轄內改裝車出沒路段，會同環保局專案聯合稽查掃蕩，短短兩小時內攔查上百輛機車，對改裝車開罰、強制驗車，遏止爆音擾民歪風。

    新北警方表示，遏止改裝、爆音等非法行為，保障用路人安全，每週五、六、日晚間十時到隔天凌晨6時，會在轄內改裝車易出沒路段，規劃取締改裝車勤務外；也會同協調環保局，聯合稽查專案強力掃蕩，警方、環保局於2小時內，攔查115部汽、機車，取締7件無照駕駛、8件車輛改（換）裝排氣管8件、3件變更燈色；另環保局取締車輛改（換）裝排氣管產生噪音，強制檢驗9件，依噪音管制法等相關規定告發。

    警方說，新北市政府依據噪音管制法第8條規定，公告於特定時段或地點，車輛「使用未經認證之排氣管」、「任意變更經主管機關噪音檢（查）驗合格排氣管之車輛行駛於道路」公告為妨害安寧行為，違反者均可依噪音管制法處以3千元至3萬元罰鍰，將持續與環保局規劃「靖音專案」聯合稽查，直到明顯改善噪音車擾民情形。

    新北警察局會同環保局，今天凌晨與板橋等要道執行靖音專案，兩小時攔查上百汽機車，對改裝開罰、強制驗車，遏止爆音歪風。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警察局會同環保局，今天凌晨與板橋等要道執行靖音專案，兩小時攔查上百汽機車，對改裝開罰、強制驗車，遏止爆音歪風。（記者吳仁捷翻攝）

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