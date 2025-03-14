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    詐團囂張入侵 澎湖軍警LINE群組遭盜四處散播「借錢」訊息

    澎湖海巡軍警情資聯繫賴群組遭詐騙集團侵入，源頭來自離島某安檢所。（民眾提供）

    澎湖海巡軍警情資聯繫賴群組遭詐騙集團侵入，源頭來自離島某安檢所。（民眾提供）

    2025/03/14 10:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖軍警海巡賴群組，昨（13）日出現寵物投票不明連結，不少人點入之後出現賴帳號被盜，並四處向親朋好友借錢訊息，由於多人都是澎湖知名人士，立即透過臉書向親友提醒賴帳號被盜，不要理會相關訊息，一時間「澄清文」滿天飛，顯示詐騙集團「神通廣大」，也擔心淪為國安漏洞，引發各界擔憂。

    這起賴群組集體被「盜」事件，源自於某離島安檢所所長，昨日在海巡軍警聯繫賴群組發出1則寵物投票不明連結，多人基於「友情贊助」心態點入，賴會要求授權投票，只要完成登錄程序，賴的帳號就被盜用了，不少澎湖海巡、軍警高層都因而「中招」，其中不乏地方知名人士，晚間「借錢」簡訊四處發送，引發不小騷動。

    源頭離島安檢所所長，也在臉書緊急發文通知親朋好友，昨晚賴帳號遭盜，傳送大量聯結給岸海巡及軍警朋友，造成許多人點擊木馬連結後帳號遭盜，同步傳送借款10萬元訊息給軍警岸海巡弟兄各位大大，呼籲友人，若是有看到他的賴要借錢，或邀請參加寵物投票，拜託千萬不要理會，並請用力檢舉+封鎖+刪除，避免遭受詐騙！

    另外，所長也提醒照片是被盗用的賴圖像，並呼籲賴的「允許自其他裝置登入」功能請保持關閉，沒事不要開啟，希望不要再有更多人受害了......，同樣的詐騙手法，在望安離島也傳出案例，望安警分局已介入調查。

    賴群組遭盜後，會四處向聯絡親友發送借錢訊息。（民眾提供）

    賴群組遭盜後，會四處向聯絡親友發送借錢訊息。（民眾提供）

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