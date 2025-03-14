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    2寶爸誘14歲少女自拍裸照 「先看臉，慢慢往下看」 還邀嘿咻

    26歲潘姓男子誘少女拍裸照還邀嘿咻，除了要坐牢還得賠45萬元。示意圖。（資料照）

    26歲潘姓男子誘少女拍裸照還邀嘿咻，除了要坐牢還得賠45萬元。示意圖。（資料照）

    2025/03/14 09:50

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕潘姓男子透過臉書社團結識14歲少女小晶（化名），兩人視訊聊天時，潘男出言誘惑小晶自拍裸照，隨後還將小晶邀到工作室嘿咻，家人查覺異狀報警，潘男被依違反兒少法等罪各判刑1年4月及6月，家人另提民事求償60萬元，潘男哭窮說家裡還有2個小小孩要養，但仍被法官判賠45萬元。

    判決指出，2023年5月，26歲潘姓男子滑手機時，發現臉書社團裡的一名少女很可愛，他主動私訊對方聊天，雙方尬聊一陣子後，小晶逐漸敞開心防，會跟潘男聊起心事；同月17日，兩人再度透過手機通訊軟體聊天時，潘男問小晶：「你不是說要給我看妳嗎」、「我都再等你哩」，小晶回他：「那你要先看那裡」，潘男說：「先看臉，在慢慢往下看」。

    小晶拿起手機打開前鏡頭開始自拍，潘男先稱讚對方長得很可愛，探詢：「那我可以慢慢往下看嗎」，小晶回他：「可以啊」，潘男隨即露出色相，表明：「我先看胸部，看完再看下面」，小晶應允後，將自己的私密部位展現給潘男，潘男大讚「「滿大的欸」、「好想摸看看ㄛ」。

    兩天後，兩人相約到潘男的工作室聊天，隨即發生性行為，家人查覺異狀後報警，高雄地方法院審理時，潘男坦承犯行，但辯稱沒有強迫對方；法官認為未能克制個人慾望侵害少女身心發展，犯罪情節難認輕微，因此依依違反兒少法等罪各判刑1年4月及6月，目前已上訴二審。

    由於潘男未與小晶和她家人和解，家人另提民事求償60萬元，潘男則哭窮稱自己收入不高，家裡還有2個小小孩要養，但法官依侵害程度，仍判潘男應賠45萬元，可上訴。

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