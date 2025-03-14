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    首頁　>　社會

    刺死雲云技術長 行凶董事長尚需住院觀察、無法製作筆錄

    雲云科技董事長曾志新。（圖取自CuboAi雲云科技資安媒體說明會，記者翻攝）

    雲云科技董事長曾志新。（圖取自CuboAi雲云科技資安媒體說明會，記者翻攝）

    2025/03/14 08:34

    〔記者邱俊福／台北報導〕雲云科技董事長曾志新刺死梁姓技術長案，對於曾嫌殺人動機，以及遺書內點名3、4個人，強調「做鬼也不放過」等問題，檢警單位原希望今天能進一步偵訊自戕受傷住院的曾嫌，以釐清疑點，但昨深夜經醫生評估神經及腦部有受傷，尚需觀察一週，仍無法製作筆錄。

    檢警調查，梁男案發前一天，在公司LINE群組內發出長文，以控訴語氣指自己和公司理念不合，並直指曾男管理無方，曾男還常對他使用無禮的語氣，使他無法好好管理下屬，文章最後表明要離職，該文引發公司內部軒然大波。

    曾男為此長文徹夜未眠，預藏30公分長西式廚刀在身上，當在公司會議室與梁姓技術長、公司人事主管開離職會議時，曾男要求梁收回該長文，梁原本答應，但之後表達如果收回如何跟同事解釋原因等語，引發曾男不滿，不願再談，當曾男要步出會議室時，突然往梁男右後頸與背部猛刺10多刀，犯案後，再猛刺自己嘴部1刀。

    檢警於案發隔日於曾嫌辦公室的一本筆記本內，發現一份早已寫好的遺書，內容中點名3、4個人，強調「做鬼也不放過」，並希望能好好善待其家人等語，但名單內並沒有被殺害的梁姓技術長，而受傷的曾嫌則開刀後轉普通病房，尚戒護中，無法進行偵訊，進一步了解確實行兇動機。

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