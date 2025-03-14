小頭硬想吃妳！夫打包兩盒保險套與小三暢遊泰國，人妻求償120萬。（情境照）

2025/03/14 06:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓女子發現先生與小三曖昧簡訊後，赫然得知小三竟曾被先生引見認識還同桌吃過飯，事後先生仍照買2盒保險套打包與小三同遊泰國，新竹地院法官勘驗二人鹹濕對話有「抱抱會勃起、小頭硬、快要摸到乳頭的時候、想吃妳、摸遍全身的瘋、內心的瘋都被我看光了」，明顯係有回味彼此間肉體接觸感受之意思，判二人需連帶賠償30萬給人妻。

109年結婚的張女說，先生戴男與小三陳女相互傳送曖昧訊息，2人單獨相約吃飯、逛街，並牽手、搭肩、互相依偎，甚而當街擁抱、接吻。2人互相傳送暗示性行為之訊息，並於去年9月搭乘不同航班相約至泰國旅遊，先生甚而購買2盒保險套打包進行李箱。

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張女說，去年8月為規劃與先生旅遊，以家中電腦查詢資料時始驚見二人互傳鹹濕訊息，大感震驚，難以相信先生曾引見給她認識，並同桌吃過飯的陳女，竟是小三，她在2人相約飯局時前往觀察，並親眼目睹2人擁抱、接吻，因而大受打擊，內心承受極大痛苦與煎熬，且2人在她得知姦情後，毫無悔意，仍於去年9月相約泰國旅遊，使她精神極度崩潰，煎熬不堪，要求 2人連帶賠償精神慰撫金120萬元。

戴男說，妻子顯係以不當方式登入他的line帳號後取得對話訊息，似有構成刑法妨害秘密罪，不法取證而來之對話訊息，應不可作為被告2人不當交往行為之證據。

他說妻子發現姦情後，他直接向下跪請求原諒，然妻子仍執意離婚並索償，他因而訴請裁判離婚，現由新竹地院審理中。

法官認為，縱使原告未得先生同意，擅自擷取被告2人對話內容，不法程度亦屬輕微，基於證據保全必要性及手段方法相當性考量，堪認提出對話內容並未過度損害戴男隱私權，並未違反比例原則，應認具有證據能力。

法官勘驗2人訊息內容，提及：抱抱會勃起、小頭硬、快要摸到乳頭的時候、想吃妳、摸遍全身的瘋、內心的瘋都被我看光了、妳下次感受等，明顯係有回味彼此間肉體接觸感受之意思，況且這些事不是在公開場所單純吃飯、擁抱、接吻所能完成之事。

此外，被告2人深夜以訊息相約吃飯時間地點時，戴男「明明就想跟我單獨」，陳女「是啊，不行嗎，可是你不能做什麼噢」，戴男「應該吃1小時，保留2小時做其他事吧？不然我最晚要11點回家喔」，亦係在邀約戴男於飯後「做2小時其他事」。

再者，張女於去年8月底發現被告2人交往事實後，因此拒絕與戴男依原定規劃於9月同遊泰國，然戴男不思盡力挽回婚姻，明知配偶將不會同行，竟反而刻意於前往泰國前一日購買2盒保險套放入行李箱，且2人均於去年9月14日自桃園機場出境前往泰國，並均於去年9月17日返台，既然被告2人當時在交往中，則戴男攜帶保險套前往泰國之原因係用以與小三發生性行為之用，極為顯然。最後判二人需連帶賠償人妻30萬元。

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