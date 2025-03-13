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    少校竊機密控軍檢逼供 10年提25次再審均被駁

    劉姓前少校竊取軍事密碼卡遭判刑1年8個月定讞，10年間聲請再審25次均遭駁回。今年他自比「洪仲丘」，指控軍檢逼供，台南高分院以無新證據支持駁回。（示意圖）

    劉姓前少校竊取軍事密碼卡遭判刑1年8個月定讞，10年間聲請再審25次均遭駁回。今年他自比「洪仲丘」，指控軍檢逼供，台南高分院以無新證據支持駁回。（示意圖）

    2025/03/13 20:05

    〔記者王捷／台南報導〕前劉姓少校竊取軍用裝備的密碼卡，在2007年遭判刑1年8個月。他指控軍事檢察官逼供，過去10年間不斷聲請再審，今年再被高等法院台南分院以提出新事證駁回，而再審被駁已累計達25次。

    據了解，劉男案發時擔任台南某軍事單位少校動員官，負責戰備狀況通報等業務。2003年12月27日晚間6時許，他在戰情室內值勤，發現作戰戰情官顏少校臨時離開用餐，於是趁機打開存放機密軍事設備的鐵盒，竊取內部的身分驗證密碼卡，並藏匿於身上。

    翌日，劉少校交接勤務後，將密碼卡帶出營區，藏在車內，未經授權占有該軍用品。2004年1月5日，部隊在辦理密卡更新時發現卡片遺失，展開內部調查，並於7日要求劉男說明。劉男疑因擔心罪行敗露，於當天藉口請假外出，將密卡裝入信封交給不知情友人送至軍營門口。

    劉男供詞反覆，先聲稱「撿到」，後又坦承「趁鐵盒未上鎖取走」，最終遭國防部高等軍事法院高雄分院以竊取軍用品罪起訴，並判刑1年8個月，後經國防部最高軍事法院及最高法院均維持原判。

    劉男服刑後，多次主張案件涉及軍法濫權、違法取供，並在10年內提起25次再審，他指控，當年偵訊時軍事檢察官以退休金威脅，要求他「承擔下來」，並稱上級司令臧幼俠「要藉此案整肅軍紀，以利升官」。

    但台南高分院不採信劉男說詞，歷次審理皆有律師陪同，劉男多次確認自白為自由意志，他雖指控檢方威脅，卻未能提出錄音或證人作證，法院認為屬空泛指控，因此裁定駁回再審聲請。

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