鍾文智判刑30.5年失聯！檢發布通緝

股市聞人鍾文智。（資料照）

2025/03/13 18:19

〔記者王定傳、楊國文／台北報導〕連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作歐聖、揚子江等5檔台灣存託憑證（TDR），套利4.7億餘元，一審判他18年徒刑，二審改判17年6月，最高法院昨部分撤銷改判後駁回上訴，合計刑期30年5月定讞，院方昨通知檢方展開防逃機制，但鍾文智呈失聯狀態；台北地檢署今日表示，經檢察官調查認定鐘有逃亡或藏匿情形，依法發佈通緝。

北檢今日表示，北檢昨日下午4時許，接獲鍾文智涉證券交易法等案件，經最高法院判刑確定，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法對鐘實施限制出境、出海等境管措施，並確認其依法院命令至居所轄區派出所報到情形尚無違常（最近一次應報到日期為3月10日），故協請轄區分局密切注蒐其行蹤。

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北檢指出，迄今日中午，鍾仍未依法院命令遵期向轄區派出所報到，承辦檢察官有相當理由認為其有逃亡之虞，立即依刑事訴訟法規定簽發拘票，命警逕行拘提，猶拘提無著，故認其有逃亡或藏匿情形，下午6時許，依法發佈通緝，期能儘速令其歸案執行，以維護司法正義。

鍾文智目前交保在外，二審合議庭在2023年間，考量他二審被判17年6月，案件上訴最高法院，認為他有高度逃亡風險，當年10月緊急傳喚他到案，並命他接受電子腳環科技設備監控，但時效僅到去年10月17日為止。

對此，高院解釋，去年10月對鍾實施電子腳環監控屆滿1年，因他定期向警局報到情況正常，並持續限制出境、出海及住居，才要求其增加2千萬保證金，加上之前已有8千萬交保金，共有1億元，而未予延長科技監控作業。

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