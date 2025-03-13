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    醫大生遭酒駕撞死！台中警大執法3天 法辦32人半數是累犯

    台中市警局連續3天展開取締酒駕大執法。（警方提供）

    台中市警局連續3天展開取締酒駕大執法。（警方提供）

    2025/03/13 18:28

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市8日發生醫大生遭酒駕撞死憾事，引發社會強烈關注，台中市警局自10日起連續3天大執法，今天公布取締成果，共取締酒駕68件，其中酒測值超標涉公共危險部分，移送法辦32人，但令人震驚的是，其中累犯竟高達16人，顯示仍有部分駕駛心存僥倖，漠視他人生命安全，目無法紀。

    警方強調，執法沒有假期，會持續在熱時、熱點辦理取締酒駕專案勤務，分析易發生酒駕時段、路段及區域，以「精準執法」方式，針對酒駕事故易發生路段，以及易飲酒處所周邊道路實施多點全面式攔檢、部署，強化執法力道，嚇阻心存僥倖民眾，提升市民用路安全。

    市警局統計，台中市去年酒駕30日內交通事故死傷人數為1246人，較前年同期減少211人，降幅達14.4%，另以每10萬人口比較，去年酒駕事故死傷人數於全國21縣市中排名第8低，目前除持續針對酒駕危害強力取締外，也透過多元宣導活動，提高民眾自覺守法，向大眾傳達酒駕行為的危害性以及法律責任。

    另外也同步落實執行「斷源專案」，針對供酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，也請餐廳店家及售酒業者應負起社會責任，協助勸導酒客飲宴後切勿駕車離開，並落實「代叫計程車」及「叫代駕」之服務。

    警方強調，酒駕零容忍不是口號，希望全民一起抵制惡行，防制酒駕執法只是手段，提醒駕駛人取締酒駕力道不會因大執法期間結束而減弱，將持續嚴正執法加強稽查，維護每一位用路人行的安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    期間共取締酒駕68件，移送法辦32人中累犯竟高達16人。（警方提供）

    期間共取締酒駕68件，移送法辦32人中累犯竟高達16人。（警方提供）

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