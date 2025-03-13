鍾文智炒作TDR判刑30.5年疑落跑！高院未延長電子監控原因公布

股市聞人鍾文智。（資料照）

2025/03/13 18:12

〔記者楊國文／台北報導〕有「鮑魚達人」稱號的股市聞人鍾文智，涉炒作歐聖等5檔台灣存託憑證（TDR）套利等犯行，被最高法院判刑30年5月定讞，由於去年10月高院未延長實施電子監控，致檢方欲執行入獄作業已找不到鍾，疑似落跑；高等法院表示，去年10月對鍾實施電子腳環監控屆滿1年，因他定期向警局報到情況正常，並持續限制出境、出海及住居，才要求其增加2千萬保證金，加上之前已有8千萬交保金，共有1億元，而未予延長科技監控作業。

對於鍾文智目前行蹤成謎，高等法院指出，高院合議庭之前諭知鍾文智配戴電子腳鐶予以科技設備監控，直到去年10月17日屆滿1年止，審酌鍾定期赴警局報到情況正常，並有限制出境、出海處分，認為增加保證金新臺幣2000萬元，應足以有效降低被告棄保潛逃的可能性，因此鍾在去年10月16日繳納2000萬元保證金後，未予延長其科技設備監控期間，惟仍繼續維持限制出境、出海及定期赴警局報到處分，其中，警局報到部分，迄未接獲警局異常通報。

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高院也指出，最高法院審理期間，因鍾文智欲赴香港開會，向高院聲請暫時解除限制出境等「三限」的強制處分，高院要求鍾另外繳交5000萬元保證金，鍾亦依指示繳納，於今年1月13日搭機赴香港後，依約於隔天即1月14日回台，而領回該5000萬保證金，並無異狀。

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