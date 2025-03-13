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    首頁　>　社會

    竊賊「搶先採收蒜頭」撈錢 雲林警啟動護蒜專案

    雲林蒜頭即將進入採收期，日前傳出蒜田遭竊，雲林警方啟動護蒜專案。（北港警分局提供）

    雲林蒜頭即將進入採收期，日前傳出蒜田遭竊，雲林警方啟動護蒜專案。（北港警分局提供）

    2025/03/13 17:25

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林蒜頭種植面積達4、5000公頃，產量占全國9成以上，採收期將屆，受去年風災、大雨影響，推測產量減少，目前濕蒜每台斤約5、60元，日前傳出有蒜田遭竊數百台斤，雲林縣警察局即日起啟動護蒜專案，各分局不分日夜加強巡邏，協助農民守護農作。

    莿桐蒜農位在莿桐與虎尾交界處的蒜田上月底遭竊20台斤蒜頭，連他養在田邊顧蒜的小狗也遭殺害，蒜農無奈說，蒜頭其實還未成熟，現在採收風味不夠，不過以現在價格計算，仍損失約1萬多元。

    沿海地區蒜農說，今年天氣冷，生長慢，大概要到3月底才進入採收期，目前市售國產蒜量很少，價格貴，濕蒜每台斤約5、60元，價高成為宵小覬覦目標。

    雲林包括四湖、水林、口湖、麥寮、台西、莿桐、斗六、虎尾等地都有種蒜頭，雲林轄內各分局都啟動護蒜專案，除了蒜田、曬場及儲存倉庫周邊設巡邏箱加強巡邏及防竊勤務，另也到家庭工廠、市場及大型傳統市場宣導，呼籲民眾不要收購來路不明的農產品，從「竊、收、銷」三管齊下，加強偵辦阻斷銷贓管道，全力嚇阻竊盜犯罪。

    警方也呼籲蒜農提高警覺，尤其已裝袋的曬蒜場，可設置簡易型監視器或多加使用遮蔽物掩蓋防竊竊，若發現可疑人在農間徘徊，可打110報案。

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