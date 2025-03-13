雙胞胎不同命！弟被父母虐死 兄第4年持續安置

雙胞胎兄弟不同人照顧而不同命，弟弟被父母凌虐致死，原本父母惜命命的哥哥，因父母入獄被安置至今，南投地院准予延長安置。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/13 16:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕4年前有對年輕父母，將快3歲才帶回自顧的雙生子弟弟凌虐致死，兩人皆入監服刑，原本被父母惜命命的雙胞胎哥哥，父母遭收押後即由縣府安置在適當處所，今年將入學，因父母仍在服刑，原本照顧弟弟的阿公阿嬤相繼過世，南投縣府向南投地院聲請延長安置獲准。

該起家庭悲劇發生在2021年3、4月，當時快3歲的雙胞胎弟弟，原本由祖父母照顧，但因祖父母身體不好而送回給自己的父母扶養扶養照，這對父母對雙胞胎哥哥愛護備至，但才帶回家不久的弟弟因適應不良而行為退化，遭父母凌虐，而其父親更因將小孩推去撞牆頭部重創，送醫後多日傷重死亡。

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該對狠心父母被南投地院收押後，雙胞胎哥哥由南投縣府予以安置適當處所，而凌虐兒子致死的父親二審被判刑14年，母親判刑4年，兩人現在都在服刑中。

近4年前被安置的雙胞胎哥哥，其祖父母在前年、去年相繼過世，而該名6歲多的小男孩今年夏天將入學唸小學，家人只剩姑姑，姑姑無法接至家中扶養，但可持續探視姪兒，南投縣府因此向南投地院聲請延長安置，地院法官考量小男孩的最佳利益，准予再延長安置3個月。

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