空拍影像曝！大武山牧場2雞舍火警 雞蛋產能約損失2到3成

大武山牧場科技股份有限公司屏東場昨天發生大火。（屏東縣消防局提供）

2025/03/13 17:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕被股民戲稱是「真雞蛋股」的大武山牧場科技股份有限公司（6952）廠商昨天上午發生火災，雞舍也遭燒毀，該公司發出重訊說明損失約佔蛋雞1期產能的2到3成，後續重建影響營運約6個月，屏東縣消防局今公佈空拍影像，發現共有2棟雞舍全毀，周邊場舍也急忙拆除鄰接可能受影響的部分。

大武山牧場科技股份有限公司今天透過新聞稿表示，發生火災當下，已第一時間已啟動緊急應變程序疏散及清點全場人員確保平安，同時間現場人員進行自主撲滅並通報消防單位，起火原因仍待消防單位進一步鑑定與調查。

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以賣雞蛋並主打給蛋雞「聽莫札特」的大武山牧場火警，外界好奇是否有雞隻大量被焚燒、或大量雞蛋先被「烤熟」情形，對此，大武山牧場表示，由於前2個月皆會進行清洗消毒作業確保生物防疫，起火時間適逢雞舍例行的清消及維修保養期間，當時內部並無在養的雞隻。

不過，大武山牧場也坦言，雖無人員、雞隻及蛋的傷亡，但設備已被完全燒損無法使用，有投保火險，後續將評估相關損失，未來雞舍的重建勢必要延後入雞的排程，將造成短期的產能影響。

牧場也強調，近年來持續深化產業內的水平與垂直整合，並與聯盟夥伴牧場保持密切合作，確保鮮蛋穩定供應。此外，2025年第一季併購的新牧場亦將優先投入雞隻飼養，以提高雞蛋產量。

大武山牧場強調，全場上下一向致力於提供最優質的雞隻飼養環境，因此採用先進的雙層隔熱庫板及自動化環控飼養系統，該設備具備溫控效果，讓雞隻在舒適環境下成長，有效降低病原風險。但水簾式雞舍其密閉結構特性可能增加消防灑水難度，經過本次事件，公司後續亦將進一步檢視與升級消防設施，以提升牧場整體安全性和災害處理應變效率。

該起火災發生於昨天上午10時左右，該公司屏東場的蛋雞1期第3、4棟雞舍發生火災，在消防單位即刻到場搶救下，約在下午2點左右控制火勢，現場也無人傷亡，而2棟場舍的蛋雞1期產能約占總產能2到3成，雞舍設備重建則會影響營運約6個月，而從空拍對照該場相同大小、坐向的雞舍共有8棟，燒毀2棟與重訊中影響2到3成產能接近吻合。

大武山牧場科技股份有限公司屏東場昨天發生大火。（屏東縣消防局提供）

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