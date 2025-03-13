未禮讓前車先行超車擦撞 曳引車駕駛一句話駕照免被吊銷

黃姓駕駛左轉上交流道時，車尾擦撞邱姓男子轎車，遭罰3000元並吊扣駕照1個月。黃男辯稱大車行駛時本來就會晃動，且當時他專注車流男以察覺輕微擦撞，法院認定無法證明黃男知悉肇事並逃逸，最終撤銷處分。（警方提供）

2025/03/13 17:22

〔記者王捷／台南報導〕黃姓駕駛行駛時未禮讓邱姓駕駛車輛，2車發生擦撞，警方開出肇事逃逸3000元罰單、吊扣駕照1個月，但黃男辯稱，他當時專注車流，且大車轉彎本就會晃動，難察覺輕微擦撞，高雄高等行政法院因此撤銷處分。

根據警方提供的行車紀錄器畫面顯示，2023年12月間，邱姓男子的轎車與黃男駕駛的曳引車在同車流中左轉，黃男沒有禮讓前方邱男的車先行，而是從左側超車，準備右轉上高速公路時，車尾左後方擦撞邱男車的右後保險桿及右後輪，導致邱男的車輛明顯偏離車道，撞擊力道不小。

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黃男在撞擊後曾短暫停留在交流道前，明顯察覺到事故發生，但並未下車查看，而是調整車輛角度後駛離現場，撞擊時，邱男的行車紀錄器畫面中鏡頭出現明顯晃動，因此警方認為黃男應該可以「感受到」撞擊，且知道發生碰撞，卻未依規定處置即駛離，所以開出罰單並吊扣駕照1個月，並須參加道路交通安全講習。

黃男不服處分，聲稱當時專注於道路狀況，並未察覺車輛發生擦撞，大型曳引車行駛時，車體本來就會有輕微晃動，尤其當時正值下班時段，車流量大，他在轉彎時專注於右側車流，並未感受到異常撞擊，且擦撞發生在車尾左後方，駕駛座無法直接察覺，並非惡意逃逸。

法院調查後發現，黃男的行車紀錄器畫面中，車輛未有明顯異常晃動，且駕駛人在事故發生後的行為無明顯異狀，難以認定他在當下已察覺肇事。

根據道路交通事故處理辦法及行政罰法，肇事逃逸的認定須證明駕駛人主觀上知悉事故發生，並故意駛離現場。法院認為，本案雖可確定黃男的車輛確實與小客車發生擦撞，但並無確切證據證明其有意規避責任，或已察覺事故卻仍駛離，因此撤銷原處分。

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