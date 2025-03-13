白沙警分局2派出所聯手成功阻詐 保住老翁百萬血汗錢

白沙警分局前往二信分社，感謝行員機警配合警方成功阻詐。（圖由白沙警分局提供）

2025/03/13 16:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕詐騙手法不斷翻新！澎湖也傳出不少受害案例，讓許多退休人員痛失辛苦一輩子積攢的退休養老金。白沙警分局白沙派出所與講美派出所聯手，成功阻詐，保住老翁百萬辛苦血汗錢，算是幸運的案例，除了員警們苦口婆心勸導外，第一線金融人員機警表現，才能聯手阻詐。

白沙警分局表示，昨（12）日下午1時許，白沙派出所接獲二信分社通報，有民眾臨櫃提領大筆現金，經員警前往了解，該民眾深陷「假檢警」話術，聲稱受「刑警大隊長」指稱涉嫌違反洗錢防制法，要求交付新台幣100萬元監管財產，並張貼刑警服務證照片取信民眾，讓老翁深信不疑。

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雖經行員關懷詢問，但老翁仍堅持提領現金，並攜現金駕車離開，員警立即通報各單位線上人員攔阻，經講美派出所員警查得該民行蹤，並聯繫偵查隊及家屬合力溝通勸阻，受詐騙民眾始交出提領現金100萬元，成功阻詐保住血汗錢。

全案幸由金融機構行員機警通報員警，並由白沙、講美二所及偵查隊密切聯繫阻詐，印證警銀合作的必要性，分局長林彥濬為感謝行員機警敏銳阻詐成功，特於今（13）日贈送宣導品、警察熊及禮券給行員，並再次提醒民眾近來多有詐騙集團假冒檢警，以「涉嫌刑案」或「財產需監管」為由，誘騙交付款項。民眾若接獲類似電話，應保持冷靜，切勿輕信對方說詞，可撥打165反詐騙專線或至鄰近警察機關求證，以免落入詐騙圈套。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

白沙警分局二派出所聯手，成功攔下老翁座車阻止百萬血汗錢被騙。（圖由白沙警分局提供）

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