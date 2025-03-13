台中男超商狂掃點數約「正妹按摩」 警抽絲剝繭驚醒冤大頭

李男見到員警似有難言之隱，支支吾吾。（警方提供）

2025/03/13 16:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中李姓男子在網路認識「正妹」，雙方加LINE熱聊後，對方提出見面「按摩」，還信誓旦旦說只要先支付保證金，就能享受美好時光，李男一頭熱衝到超商大買Apple Store點數卡支付「見面費」，所幸超商店員察覺有異報案，警方透過「Men's Talk」耐心勸說，才讓李男恍然大悟，驚覺差點當了詐團的提款機！

據了解，24歲李男近日網路上認識一名「正妹」加LINE好友，對方聲稱可見面提供按摩服務，並以需確認身分及繳交保證金回報經理為由，雙方相約昨天西屯區福星路的超商見面，李男依約抵達時，對方又透過通訊軟體告知，稱按摩前須先購買 Apple Store 點數卡作為支付方式。

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李男未起疑心，先花了3萬多元購買多張點數卡，準備將序號提供給對方，接著又花了5萬引起店員側目察覺有異報警求助，第六分局西屯派出所員警何偉誠、范士恩獲報到場，見李男支支吾吾，堅稱自己是買遊戲點數卻面露難色，明顯有難言之隱。

員警一看就覺得不單純，於是將他帶到超商角落，開啟「Men's Talk」模式，從他的手機對話紀錄抽絲剝繭，一步步破解詐騙話術，在警方一番耐心勸說下，李男才終於清醒說出實情，驚覺差點成了詐騙冤大頭，臉上滿是懊悔，警方立刻協助店員退刷，成功保住其中5萬4千元，避免他遭到更大損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

分局長周俊銘表示，這類「假交友」或「按摩援交」的常見詐騙套路，第一步： 在社群平台釣出獵物，營造「豔遇感」； 第二步： 甜言蜜語勾引，主動約見面； 第三步： 以「先支付保證金」為由，要求購買遊戲點數卡或匯款；第四步： 一旦拿到點數序號，騙子立刻消失，人財兩失，提醒民眾務必提高警覺。

員警將他帶到超商角落，開啟「Men’s Talk」模式及時阻詐。（警方提供）

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