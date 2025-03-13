詐團假冒劉德音 退休師、工程師上當2500萬沒了

警方查扣詐團手機及喪屍煙彈。（南市刑大提供） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2025/03/13 16:32

〔記者楊金城／台南報導〕又見名人被詐團冒名詐騙民眾投資失金，台積電前董事長劉德音也被冒用，台南1名退休老師被騙超過2000萬元，南科1名工程師也被騙500萬元，學歷愈高自認不會被騙，反而被騙最慘；台南市刑警大隊聯合彰化、高雄警方逮捕領錢的車手13人，其中最年輕才16歲，上月移送台南地檢署偵辦後，30歲姚姓、21歲羅姓2名車手頭被法院裁准羈押。

孫姓退休師向台南白河警分局報案稱遭假投資詐騙，損失2000多萬元，南市刑大報請台南地檢署指揮成立專案小組，經過1年追查偵辦。發現被害人遭不同詐騙集團利用Line等社群平台，假借名人帳號發布投資相關訊息，誘使被害人加入好友後，再轉介給佯稱劉德音助理的詐團，將被害人加入「林娟VIP技術學院」、「財運興隆」等詐騙群組，再以「玉杉資本股份有限公司」、「旭達投資股份有限公司」專業老師帶領操作為噱頭，每日分析股票盤勢、推薦當沖標的等手法誘騙被害人投資。

請繼續往下閱讀...

被害人依詐騙集團所提供網址下載「玉杉」、「贏家e點通」等APP儲值現金，操作股票，退休師前後10次以面交現金、黃金等方式投入大筆金額，等到帳面上投資獲利無法「出金」，才驚覺遭詐騙。警方追查過程中，發現在南科任職工程師的黃姓男子也因此被騙走500多萬元。

檢警專案小組釐清車手、收水手集團相關犯嫌後，陸續逮捕主嫌車手頭姚男和其下線車手頭羅男、監控收水手杜男、少年車手洪男等13人。依詐欺、偽造文書、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送南檢偵辦。

南市刑大大隊長李宏倫說，車手集團以姚嫌為首，以工作輕鬆、月入數萬、免經驗等話術吸收未成年下線車手，詐團則以假借社會名人或股市專家推薦布下假投資詐騙陷阱，民眾不可不慎。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

車手頭羅男落網被裁准羈押。（南市刑大提供）

車手集團主嫌姚男（左）被捕。（南市刑大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法