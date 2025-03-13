積欠58萬天價電話費？南警破獲冒充「中華電信客服」詐騙

詐騙集團冒充「中華電信」客服，誆稱64歲劉姓男子個資遭盜用、積欠電信費並涉刑案，要求提供銀行帳戶資訊。劉男機警掛斷報案，警方趕赴現場識破詐騙手法攔阻58萬元損失。（民眾提供）

2025/03/13 17:05

〔記者王捷／台南報導〕劉姓男子接到「中華電信客服人員」來電，對方稱她積欠58萬天價電話費，還誆劉姓男子個資遭盜用涉刑案，要求提供個資與銀行帳戶。劉男機警掛斷報案向警方求證，保住58萬。

警方調查，64歲劉男昨天下午在家中接獲一通不明來電，對方聲稱是中華電信客服「張哲銘」，並告知劉男個資遭盜用。對方細述，男子「林文正」於1月8日持劉男的身分證影本，前往高雄市前金區的中華電信門市辦理新門號，並利用該門號發送1萬2千多則簡訊，積欠高額電信費用。

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電話中詐騙者語帶急促，稱劉男的手機號碼與詐騙案有關，可能涉及刑責，要求他立刻與高雄警方聯繫，並繳納保證金以自清嫌疑，為使話術更具說服力，對方甚至提供「案件編號」，並要求劉男確認銀行帳戶餘額，強調需保證金以證明清白。

劉男雖然一開始感到緊張，但仍保持警覺，他認為要找「高雄警方」，不如先找鄰近的派出所求證，所以掛斷電話撥打110報案，巡佐陳振桔、警員劉奕廷接獲報案後，立即趕赴劉男住處，向其說明這是典型的「假冒公務人員」詐騙手法，並確認劉男未向詐騙集團提供任何帳戶資訊，成功攔阻詐騙集團得手。

警方後續聯繫電信公司確認，劉男個資沒有被盜用，而是詐騙集團利用個資外洩製造民眾恐慌，進一步誘導被害人上鉤，警方呼籲接到類似電話，可以先報案或打165反詐專線求證。

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