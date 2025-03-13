看到「韓系帥哥」就暈船 南警超商阻詐女大生急刪對話快閃

20歲王姓女大生在IG認識「韓系帥哥」，對方要求先買1.2萬元遊戲點數才能見面，警方勸阻後，王女驚覺遭詐，急刪對話封鎖對方，轉身離開超商。（民眾提供）

2025/03/13 16:37

〔記者王捷／台南報導〕王姓女大生在IG看到「韓系帥哥」就暈船！對方誆稱是韓國經紀公司員工，要王女先買1.2萬的遊戲點數才能見面，警方提醒這是假交友詐騙，希望女大生能提供對方假照片、對話內容作犯罪預防宣導，不料王女竟急刪對話紀錄離開超商。

南警五分局立人派出所巡佐蘇敬修、警員吳柏勳昨晚巡邏時，見一名女子正由店員協助操作IBON機台，店員暗中向警方示意求助，員警上前了解，發現王女疑似遭遇「假交友詐騙」，準備購買大量點數卡交給網友。

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據了解，王女近日透過IG認識一位韓系帥哥，對方自稱是韓國經紀公司「SAT Seoul」的員工，王女急著想見面，不知道這是假交友詐騙，對方以「公司規定」為由，要求王女先買1萬2000元的遊戲點數並拍照傳送，才能安排見面。由於王女從未購買過點數，不知如何操作，因此前往超商詢問。

店員在協助操作機台時發現王女支支吾吾，連購買點數的用途都講不清楚，更不確定遊戲名稱，且整個過程中不斷接到來電催促付款，因此心生警覺，決定拖延時間，等待警方介入。

恰巧立人派出所警員到超商巡邏，警員聽完店員的說法後向王女詳細解釋類似案例，強調很多假援交詐騙都是利用類似手法騙人，王女才驚覺自己險些受騙，對店員與警方的及時協助表達感謝。

警方詢問王女是否能提供對方的照片與對話紀錄，協助其他潛在受害者時，王女當場拒絕，並急忙刪除對話紀錄，並封鎖歹徒帳號，轉身離開超商。

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