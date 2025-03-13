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    假投資詐騙民眾防不勝防 大安分局一下午阻詐4起

    北市大安分局和平東路派出所昨下午就阻詐4件，累積金額高達334萬台幣。（記者鄭景議翻攝）

    北市大安分局和平東路派出所昨下午就阻詐4件，累積金額高達334萬台幣。（記者鄭景議翻攝）

    2025/03/13 14:35

    〔記者鄭景議／台北報導〕詐騙案件層出不窮，詐騙集團利用人性弱點使民眾一再上當，北市大安分局和平東路派出所昨天下午就阻詐4件，累積金額高達334萬元，民眾在詐騙集團教導下，用「為子女匯嫁妝」、「借朋友錢」躲避行員及警方的關懷提問，所幸都被員警一一識破，保住民眾的血汗錢。

    據了解，這4起詐欺案件都為假投資案件，不少民眾因輕信「保證獲利、穩賺不賠」等口號，依照詐騙集團指示，以各種不實理由想躲避警方及行員的關懷提問，4起詐欺案被騙的都為中老年人，金額從數十萬元至百萬元不等，合計共334萬元。

    有民眾向警方表示是為了「為子女匯嫁妝，籌辦婚禮用」，也有民眾告訴警方是「投資保值商品」或是「房屋修繕裝潢」的錢，還有人說是為了要借朋友錢，但警方細細提問例如「朋友姓名、何時辦婚禮」時，民眾卻又答不出來，最後被員警一一識破詐騙集團伎倆，成功攔阻。

    警方表示，民眾投資理財時應循正式、官方管道進行，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易加入不明的手機APP軟件並交付自身財物或個人資料給他人。民眾如有疑慮，務必撥打165反詐騙專線或110報案求證，才能保護自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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